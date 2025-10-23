Διαθήκη Καίτη Γκρέυ: Μοναδικός κληρονόμος ο εγγονός της!

Η διαθήκη της Καίτης Γκρέυ δημοσιεύτηκε με τον εγγονό της να ορίζεται ως μοναδικός κληρονόμος της. Ο δικηγόρος του Κωνσταντίνου Ηλιάδη ανέφερε σε δηλώσεις του ότι στάθηκε στο πλευρό της γιαγιάς του μέχρι να φύγει από τη ζωή και υπογράμμισε τη μεγάλη αδυναμία που είχε σε εκείνον η αείμνηστη τραγουδίστρια.

Ο γιος της Καίτης Γκρέυ και θείος του Κωνσταντίνου Ηλιάδη, Φίλιππος Ηλιάδης, που είχε υποστήριξε πως η διαθήκη είναι πλαστή, δεν περιλαμβάνεται σε αυτή.

«Προχώρησε η διαδικασία. Έγινε η δημοσίευση της διαθήκης. Επαληθεύτηκε αυτό που οι πάντες γνώριζαν, ότι τιμώμενο πρόσωπο είναι ο εγγονός, το πρόσωπο που της στάθηκε μέχρι το τέλος. Ήταν μεγάλη της αδυναμία. Το γνώριζαν οι πάντες και μεταξύ αυτών και η πλευρά του έτερου γιου της Καίτης Γκρέυ, του θείου δηλαδή του δικού μου εντολέα», είπε ο Όθωνας Παπαδόπουλος στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου.

«Κάτι που είχε διαφανεί από τις δηλώσεις που είχε κάνει και ο ίδιος σε προγενέστερο χρονικό στάδιο. Είχε διαφανεί από τη δικαστική διαμάχη που είχε ξεκινήσει πριν ακόμα από την απώλεια της μεγάλης καλλιτέχνιδος. Όταν είχαμε τη δικαστική αντιδικία για το θέμα της δικαστικής συμπαράστασής της και του τόπου κατοικίας της για το τελευταίο χρονικό διάστημα της ζωής της. Δικαστική αντιδικία που είχε τελειώσει με τη δικαίωση της πλευράς του δικού μου εντολέα», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Όπως εξήγησε, η Καίτη Γκρέυ δεν όρισε ως κληρονόμους άλλα μέλη της οικογένειάς της λόγω των παροχών που τους είχε προσφέρει όσο ζούσε: «Δεν γίνεται καμία αναφορά στα υπόλοιπα μέλη, αλλά στις παροχές που είχαν γίνει προς εκείνα όσο η Καίτη Γκρέυ ήταν εν ζωή. Με αυτό τον τρόπο αιτιολογεί την απόφασή της. Δεν περιλαμβάνει αφορισμό ή διατύπωση παραπόνου ή κατηγορίας για κάποιον από τους υπόλοιπους συγγενείς. Απλά επισημαίνει το πρόσωπο που της στάθηκε μέχρι τέλους. Ο άνθρωπος που έμεινε στο πλευρό της μέχρι την τελευταία στιγμή, μέχρι τις τελευταίες ώρες στο νοσοκομείο ήταν ο αγαπημένος της εγγονός».

