Διεύθυνση Μεταφορών: Η Βασιλική Καραμπάτσου μιλάει στην «Π» για τις υποθέσεις σε Αίγιο, Αμαλιάδα και Πάτρα

Τις τελευταίες μέρες έχει βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με πολλά σχόλια για παρατυπίες και σε ορισμένες περιπτώσεις τη διάταξη ΕΔΕ ου είναι σε εξέλιξη.

Η «Πελοπόννησος» ζήτησε την άποψη της γενικής διευθύντριας της Διεύθυνσης Μεταφορών Δυτικής Ελλάδας, Βασιλικής Καραμπάτσου, η οποία είναι υπεύθυνη για τις τρεις ενότητες, (Αχαΐα, Ηλεία, Αιτωλοακαρνανία), ώστε να δώσει απαντήσεις για όλα τα θέματα που έχουν καταγραφεί και κυρίως για τις περιπτώσεις σε Αίγιο και Αμαλιάδα, όπου υπήρξαν προβλήματα.

– Το τελευταίο χρονικό διάστημα οι Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της επικαιρότητας για διάφορες υποθέσεις. Στην Πάτρα ακούγονται παράπονα για μη ενδεδειγμένη ή και εγκεκριμένη δράση διεκπεραιωτών. Στο Αίγιο υπήρξε μετακίνηση του προϊσταμένου έπειτα από τον εντοπισμό παραποιημένων εγγράφων σε μεταβιβάσεις οχημάτων. Στην Αμαλιάδα, είναι σε εξέλιξη δικαστική διερεύνηση για έλλειμμα μεγάλου ποσού. Τι συμβαίνει με τις παραπάνω υποθέσεις, τι ισχύει και τι όχι;

Καταρχάς να αναφέρουμε ότι πρόκειται για τρεις διαφορετικές περιπτώσεις:

– Στο Τμήμα Μεταφορών Αιγίου, στα μέσα περίπου του 2024, διαπιστώθηκαν ενδείξεις παρατυπιών κατά την έκδοση αδειών κυκλοφορίας οχημάτων και, όπως προβλέπεται, σε συνεργασία με την περιφερειακή αρχή, διενεργήθηκε εσωτερικός έλεγχος και προχωρήσαμε στη νόμιμη διοικητική και πειθαρχική διαδικασία. Η ΕΔΕ που διενεργήθηκε ολοκληρώθηκε αρχές του 2025 και η υπόθεση έχει παραπεμφθεί στο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Επίσης, στο συγκεκριμένο Τμήμα διενεργεί έλεγχο και το υπ. Υποδομών και Μεταφορών, για τα αποτελέσματα του οποίου εκκρεμεί δικαστική διερεύνηση. Κατόπιν των παραπάνω και εξαιτίας του αριθμού και της σοβαρότητας των παρατυπιών που διαπιστώθηκαν, μετακινήθηκε, όπως προβλέπεται, ο προϊστάμενος του Τμήματος και αντικαταστάθηκε από άλλη υπάλληλο. Οπως σε κάθε αλλαγή, απαιτείται χρόνος για να ομαλοποιηθεί η εξυπηρέτηση του κοινού. Προς την κατεύθυνση αυτή κινούμαστε, ώστε ο χρόνος αυτός να είναι σύντομος. Προτεραιότητά μας είναι η εξυπηρέτηση του πολίτη, αλλά με διαφάνεια και νομιμότητα. Ωστόσο, να αποσαφηνίσουμε ότι έχουν διατυπωθεί ανακριβείς πληροφορίες για την περίπτωση του Αιγίου, όπως π.χ. ότι έχουν χρησιμοποιηθεί σφραγίδες αντιπεριφερειαρχών σε άδειες κυκλοφορίας ή ότι κλειδιά της υπηρεσίας βρίσκονται στα χέρια διεκπεραιωτών, οι οποίοι μπαίνουν τα μεσάνυχτα στο κτίριο και εκδίδουν άδειες κυκλοφορίας. Δεν έχουν προκύψει τέτοια στοιχεία από την έρευνα και αν κάποιος έχει τέτοια στοιχεία να τα καταθέσει άμεσα στις αρμόδιες αρχές.

-Στο Τμήμα Μεταφορών Αμαλιάδας, τον Μάιο του 2025, κατόπιν ελέγχου σε φακέλους οχημάτων, διαπιστώθηκαν παρατυπίες στα αποδεικτικά πληρωμής που εκδίδονται από το μηχάνημα POS της υπηρεσίας. Επειδή η συγκεκριμένη περίπτωση είναι οικονομικής φύσης, η αντίδραση της Περιφέρειας ήταν άμεση με την αυθημερόν αναστολή της λειτουργίας του Τμήματος για την διαφύλαξη των αποδεικτικών στοιχείων. Κι εδώ ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διοικητική διαδικασία καθώς και μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσε ο περιφερειάρχης κ. Φαρμάκης στον αρμόδιο εισαγγελέα. Η ΕΔΕ είναι σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα, ενώ φυσικά, η υπόθεση διερευνάται από τις εισαγγελικές αρχές, οι οποίες έχουν και τα στοιχεία της Προκαταρκτικής Εξέτασης που προηγήθηκε της ΕΔΕ.

Οσον αφορά στην εξυπηρέτηση των πολιτών της Αμαλιάδας που διαταράχτηκε μετά την αναστολή λειτουργίας του Τμήματος, έγινε σημαντική και συντονισμένη προσπάθεια τόσο από την πολιτική ηγεσία, όσο και από τους υπαλλήλους να εξυπηρετηθούν οι πολίτες, να καλυφθούν οι εκκρεμότητες. Να σημειώσουμε ότι και οι δύο αυτές περιπτώσεις απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή στον χειρισμό και υπομονή ως την ολοκλήρωσή τους. Οι παρατυπίες στη διεκπεραίωση υποθέσεων μιας δημόσιας υπηρεσίας δεν βαραίνουν μόνο τον δημόσιο υπάλληλο που τις διαπράττει. Σε πολλές περιπτώσεις βαραίνουν και τον συναλλασσόμενο άμεσα ή έμμεσα.

– Για την περίπτωση των διεκπεραιωτών, όπως είναι γνωστό, συναλλάσσονται σε όλες τις Διευθύνσεις Μεταφορών της χώρας παραπάνω από τριάντα χρόνια. Είναι ένα ελεύθερο επάγγελμα που διαθέτει ΚΑΔ και είναι αποκλειστική επιλογή αλλά και ευθύνη των πολιτών, εάν επιθυμούν, να εξουσιοδοτούν διεκπεραιωτές για να ολοκληρώσουν τις υποθέσεις τους στις Διευθύνσεις Μεταφορών, στις εφορίες, στον ΕΦΚΑ, στα τελωνεία, κ.λπ. Για τη συγκεκριμένη πρόσφατη περίπτωση να διευκρινίσουμε ότι οι υπάλληλοι δεν μπορούν να απαγορεύσουν, αλλά ούτε και να γνωρίζουν για τις συνομιλίες των πολιτών ή των διεκπεραιωτών στους χώρους αναμονής της υπηρεσίας ή στους διαδρόμους της υπηρεσίας. Μας ενδιαφέρει μόνο αν υπάρχουν στοιχεία συμμετοχής υπαλλήλων σε παράνομες δραστηριότητες σε συνεργασία με διεκπεραιωτές και αν κάποιος γνωρίζει τέτοια στοιχεία οφείλει να τα καταθέσει αρμοδίως. Ισως αξίζει εδώ να αναφέρουμε ότι, όταν χρειάστηκε να υπερασπιστούμε το δικαίωμα των πολιτών να μπορούν να εξυπηρετούνται χωρίς διεκπεραιωτή, το πράξαμε μέσω της νομικής οδού, διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη στις ανακριτικές και δικαστικές αρχές της Πάτρας».

-Στο παρελθόν, οι Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών ήταν υπηρεσίες που χαρακτηρίζονταν από γραφειοκρατία και καθυστερήσεις. Σήμερα πού βρίσκεστε και πώς έχετε εκσυγχρονίσει τις διαδικασίες για τους υποψήφιους οδηγούς;

Εχουμε κάνει μεγάλη προσπάθεια να διευκολύνουμε τους πολίτες που συναλλάσσονται με τις Διευθύνσεις μας. Στον ιστότοπο της ΠΔΕ έχει δημιουργηθεί εδώ και δύο χρόνια «Οδηγός του Πολίτη», όπου οι πολίτες μπορούν να αναζητήσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για κάθε διαδικασία που επιθυμούν. Οι Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών υποστηρίζονται από τηλεφωνικό κέντρο, όπου οι πολίτες μπορούν να λάβουν πληροφορίες ή να κλείσουν ραντεβού. Το πιο σημαντικό είναι ότι πλέον παρέχονται ψηφιακά από το gov.gr οι διαδικασίες μεταβίβασης οχημάτων και έκδοσης αδειών οδήγησης, ενώ έπονται κι άλλες. Είμαστε υπέρμαχοι του ψηφιακού μετασχηματισμού των δημοσίων υπηρεσιών και προτρέπουμε τους πολίτες να χρησιμοποιούν ψηφιακές διαδικασίες.

– Ποια πιστεύετε ότι θα πρέπει να είναι η «νέα εποχή» στις σχέσεις του συναλλασσόμενου κοινού με την υπηρεσία σας;

Θεωρούμε σημαντικό να αλλάξει η κουλτούρα της σχέσης πολίτη-δημόσιας υπηρεσίας. Στόχος μας είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα και προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε με όσες δυνάμεις και προσωπικό διαθέτουμε. Θέλουμε οι πολίτες να χρησιμοποιούν τις ψηφιακές διαδικασίες, να επικοινωνούν οι ίδιοι με τους προϊσταμένους των υπηρεσιών όταν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα και, φυσικά, αν έχουν στοιχεία για παράνομες δραστηριότητες να τα καταγγέλλουν.

Πώς αντιμετωπίζει το προσωπικό στην υπηρεσία σας όλα αυτά που βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας;

«Το προσωπικό θίγεται από γενικεύσεις. Οι υπάλληλοι αισθάνονται απορία, απογοήτευση και νοιώθουν την ανάγκη να ενεργήσουν για την προστασία της υπηρεσιακής τους υπόληψης».

