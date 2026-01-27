Διεκδικητική Κίνηση Εμπόρων Πάτρας: «Εμπορικός Σύλλογος παράρτημα της ΔΕΕΠ...»

Σε ανακοίνωση της Ενωτικής Διεκδικητικής Κίνησης Εμπόρων Πάτρας αναφέρεται:

«Η θέση που εξέφρασε η παράταξή μας, ότι ο πρόεδρος της ΔΕΕΠ Νέας Δημοκρατίας, δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου επιβεβαιώνεται κάθε μέρα.

Τις προηγούμενες ημέρες ο κ. Κατσιγιάννης έδωσε συνέντευξη στο γραφείο του προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου, αυτού που κατηγορούσε την προηγούμενη διοίκηση, ότι τάχα δεν είχε καθαρίσει το χαλί…και δεν είναι ένα γραφείο της προκοπής…

Το μεγαλύτερο μέρος της συνέντευξης αφιερώθηκε όπως ήταν φυσικό στη Νέα δημοκρατία, τις εκλογές της ΔΕΕΠ, το έργο της ,την ΜΑΚΙ και ένα πολύ μικρό μέρος στον Εμπορικό Σύλλογο.

Για μία ακόμα φορά διαστρέβλωσε την αλήθεια κατηγορώντας τις προηγούμενες διοικήσεις ότι “θέλει να δώσει το χαμένο κύρος στους εμπόρους για να μην ντρέπονται να πουν ότι ανήκουν στον Εμπορικό Σύλλογο”.

Τουλάχιστον αμαθής, αδιάβαστος, ανακριβής και ανιστόρητος ο κ. Κατσιγιάννης, εκτός αν τα λεγόμενά του υποκρύπτουν άλλη στρατηγική. Ο Σύλλογος ήταν ανοιχτός και πρωτοπόρος στις διεκδικήσεις της πόλης με όλες τις κυβερνήσεις. Από τον Εμπορικό Σύλλογο έχουν περάσει σπουδαίες προσωπικότητες απ’ όλους τους πολιτικούς χώρους.. Αν άνοιγε το βιβλίο επισκεπτών…Πιθανόν να μη γνωρίζει καν ότι υπάρχει…Ξεφυλλίζοντάς του θα έβλεπε να υπογράφουν από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωστή Στεφανόπουλο, υπουργούς από όλα τα πολιτικά κόμματα, ευρωβουλευτές και σημαίνοντες προσωπικότητες της εργασίας, της επιστήμης και του πολιτισμού.

Κατηγορεί κυρίως δηλαδή τις διοικήσεις όπου οι συνεργάτες του ΚΙΝΑΛ ΠΑΣΟΚ, συμμετείχαν σε καίριες θέσεις και υποδέχονταν στα γραφεία του Εμπορικού τον Γεώργιο Α. Παπανδρέου, την Α. Αλεξοπούλου κ.α…

Θα συνεχίσουν να στηρίζουν το παράδοξο;

Φιλότιμες προσπάθειες έκανε για να ακροβατήσει στο τεντωμένο σχοινί του κομματικού εντεταλμένου της περιοχής της Νέας Δημοκρατίας και του προέδρου Ιστορικού φορέα αλλά αποτύγχανε έτσι η μία τούμπα έφερε την άλλη.

Πρόσφατα σχολίαζε μετά το τέλος της εορταστικής περιόδου, στρογγυλεύοντας τις γωνίες, ότι η αγορά δούλεψε για να έρθει να τον διαψεύσει το ινστιτούτο της ΕΣΕΕ πού παρουσίασε πτώση 15 με 20%.

Προσπάθησε να δικαιολογήσει την ηλεκτρονική ψηφοφορία στις εκλογές του Εμπορικού συλλόγου αλλά και της ΔΕΕΠ Νέας Δημοκρατίας με επιχειρήματα παιδαριώδη, “έχω περάσματα στην νεολαία”.

Υπήρξαν διπλοψηφίες στις εκλογές του Εμπορικού; Έγιναν καταγγελίες από όλες τις παρατάξεις και κλήθηκε επιτόπου ο εισαγγελέας;

Η πολιτική του κ. Κατσιγιάννη θέλει έναν Σύλλογο άνευρο να μην διεκδικεί, να περάσει την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, το σχέδιο Πισσαρίδη, που δεν είναι άλλη από το κλείσιμο των μικρών επιχειρήσεων, την απελευθέρωση του ωραρίου και των Κυριακών.

Για αυτό το απελευθερωμένο-διευρυμένο ωράριο και οι Κυριακές την εορταστική περίοδο ενώ στην περίοδο των εκπτώσεων που διανύουμε αναγκάστηκαν να γράψουν την πάγια θέση του Συλλόγου για τρεις Κυριακές. Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά και Πάσχα αλλά ούτε οι ίδιοι δεν το τήρησαν…Άνοιξαν και τις δύο Κυριακές!

Έβγαλαν ανακοίνωση δηλαδή παρακινώντας να είναι κλειστοί οι έμποροι αλλά οι ίδιοι ήταν ανοικτοί…

Θα παραμείνει στο προεδρείο; Είναι μήπως στα πλαίσια της Νέας συνδικαλιστικής συνδιαλλαγής;

Ποιες είναι οι διεκδικήσεις μετά από εννέα μήνες διοίκησης; Ποιο είναι το πλαίσιο όταν το ένα κατάστημα κλείνει μετά το άλλο; Ποια η θέση τους για την πρόσβαση σε μικροδάνεια, ακατάσχετο λογαριασμό, φορολογικό, κυκλοφοριακό;

Μόνο φωτογραφίες…

Επειδή αυτή η συνέντευξη αφορούσε την πορεία του κ. Κατσιγιάννη στη Νέα Δημοκρατία, μήπως έπρεπε να δοθεί στα γραφεία της; Αλλά όπως πληροφορηθήκαμε αμέσως μετά την εκλογή του έμεινε άστεγη, τόσο καλά και νοικοκυρεμένα…

Για το τρένο αφού προσπάθησε να ακροβατήσει με γενικότητες. Ανέφερε βεβαίως ότι ενώ ήταν πέντε χρόνια στο Δ.Σ της ΕΡΓΟΣΕ, μετά τις περιφερειακές εκλογές του 2019 (υπενθυμίζουμε υποψήφιος με τον συνδυασμό του κ. Σπηλιόπουλου, ενώ ο κύριος Σπηλιόπουλος έγινε διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΓΟΣΕ) οι όποιες προσπάθειες δεν έφεραν αποτέλεσμα…για να έρθει το τρένο στην Πάτρα..

Αφού βεβαίως δεν κατάφερε να φέρει το τρένο στην Πάτρα έφερε ένα Αγιοβασιλιάτικο τις γιορτές για να παίζουν τα παιδάκια…Κάτι είναι και αυτό.

Χρησιμοποίησε το σύλλογο για να γίνει πρόεδρος στην ΔΕΕΠ. Από την πρώτη στιγμή η παράταξή μας διαχώρισε τη θέση της και το κατήγγειλε. Μήπως με το προφίλ που δημιουργεί προαλείφεται και για υποψήφιος κομματικός Δήμαρχος;

Οι προσωπικές του βέβαια φιλοδοξίες καθόλου δεν μας απασχολούν, εάν αυτό δεν ήταν σε βάρος των εμπόρων και δεν εμπόδιζαν τις διεκδικήσεις και την εικόνα του Εμπορικού Συλλόγου».

