Διεκδικητική Κίνηση Εμπόρων Πάτρας: «Εμείς αποφασίσαμε για σας χωρίς εσάς...»

Νέες βολές κατά της διοίκησης του Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου, εξαπολύει με ανακοίνωσή της η Ενωτική Διεκδικητική Κίνησης Εμπόρων Πάτρας.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«Αφού έστειλε ένα αχρείαστο ερωτηματολόγιο το προεδρείο του Εμπορικού, που προκάλεσε ειρωνικά σχόλια και το γέλιο συναδέλφων, πήρε τις αυτονόητες απαντήσεις ότι το κυκλοφοριακό επηρεάζει τους τζίρους των επιχειρήσεων!!!

Αυτό συμβαίνει όταν το προεδρείο δεν διαθέτει ταμειακή μηχανή και ρολά, ανοίγει πόρτες ανοιχτές.

Πλέον αυτών, στο ερωτηματολόγιο πονηρά προσπάθησε να περάσει θέματα διεύρυνσης του ωραρίου και Κυριακών, για να δώσει εξετάσεις στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Πήρε βέβαια τη μόνη απάντηση από τους συναδέλφους.

Η διεύρυνση του ωραρίου που επιχειρείται, παραμονές Αγίου Ανδρέα, απόρροια Black Friday, για να μην καταλήξει σε φιάσκο, θα πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες δράσεις και ενέργειες, αλλιώς τα καταστήματα θα μείνουν καμιά ώρα ανοιχτά, πέρα του ωραρίου, δεν θα υπάρχει δουλειά…και απογοητευμένοι οι έμποροι…θα κλείσουν.

Το προεδρείο πρέπει να ενεργήσει άμεσα και

• να επικοινωνήσει το θέμα με τα τουριστικά γραφεία, προκειμένου να αναφέρεται στο πρόγραμμά τους το ωράριο των καταστημάτων.

• να ενημερωθεί το καταναλωτικό κοινό με καμπάνια και να ενημερώνονται οι πολίτες που επισκέπτονται τον Ιερό Ναό για προσκύνημα.

• να υπάρχει λεωφορειακή σύνδεση δωρεάν με το κέντρο της πόλης

• να πραγματοποιούνται δρώμενα από θεατρικές ομάδες στην πόλη,

έτσι ώστε όλα αυτά να λειτουργήσουν ελκυστικά για το κοινό στο να επισκεφτούν και την αγορά της.

Θέλει επίπονη και συστηματική δουλειά και όχι φανφάρες που απλώς κάνουν θόρυβο και δεν παράγουν έργο.

Αλλά ξεχάσαμε ο πρόεδρος είναι απασχολημένος με τις εκλογές της ΔΕΕΠ και προφανώς δεν τον ενδιαφέρει.

Όπως δεν αγγίζει το θέμα της λειτουργίας της εμπορικής αγοράς τους λογιστές, ασφαλιστές του προεδρείου κ.α.

Τι τους νοιάζει κι αν ξεροσταλιάζουν εκείνη την μέρα οι έμποροι. Αυτοί την απόφαση την πήραν, στην καμπούρα των άλλων βεβαίως».

