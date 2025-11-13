Διεκδικητική Κίνηση Εμπόρων Πάτρας για κυκλοφοριακό: Οποίος βαριέται να ζυμώσει, δέκα μέρες κοσκινίζει...

Σε ανακοίνωσή της η Ενωτική Διεκδικητική Κίνηση Εμπόρων Πάτρας αναφέρει:

«Με ένα ερωτηματολόγιο που θυμίζει υπαγόρευση στην τεχνητή νοημοσύνη το προεδρείο του Εμπορικού Συλλόγου προσπαθεί να “προσπεράσει” το κυκλοφοριακό, που κρατά καθηλωμένους τους Πατρινούς καταναλωτές.

Το κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης, ιδιαίτερα μετά την κατασκευή του ποδηλατόδρομου και την πεζοδρόμηση της Μαιζώνος, έχει οξυνθεί σε μεγάλο βαθμό. Είναι καθημερινά στην επικαιρότητα με διαμαρτυρίες εμπόρων, καταναλωτών, κατοίκων της πόλης.

Το προεδρείο κυκλοφόρησε ένα κοινότυπο ερωτηματολόγιο, ρωτώντας αν το κυκλοφοριακό επηρεάζει τις επιχειρήσεις και εάν πιστεύουν οι ερωτηθέντες ότι πρέπει ο Εμπορικός Σύλλογος να αναλάβει πρωτοβουλίες για συζήτηση με το Δήμο και την Τροχαία. Ζητάνε λοιπόν τα αυτονόητα.

Αλλού για αλλού, επαληθεύουν για άλλη μια φορά την ανεπάρκεια τους και την έλλειψη πρωτοβουλιών για την επίλυση των θεμάτων που ταλανίζουν τον εμπορικό κόσμο. Δεν τα γνωρίζουν αφού δεν αποτελούν μέρος του εμπορικού κόσμου, είναι ξένο σώμα.

Η απάντηση των εμπόρων με τη λήψη του ερωτηματολογίου είναι:

Τώρα εσείς ξυπνήσατε από την χειμερία νάρκη; Δεν γνωρίζετε τα προβλήματα του κυκλοφοριακού;

Ποια η επιστημονική τεκμηρίωση του ερωτηματολογίου;

Αποδεικνύουν άλλη μια φορά ότι είναι εκτός της αγοράς και του εμπορίου. Ο πρόεδρος χρησιμοποιεί την ιδιότητα του για να γίνει πρόεδρος της ΔΕΕΠ της Νέας δημοκρατίας και οι «βαστάζοι» του προεδρείου παρακολουθούν αμήχανοι.

Εκτός αυτού, πονηρά στο ερωτηματολόγιο θέτουν θέματα Κυριακών και διεύρυνσης του ωραρίου, ακολουθώντας δηλαδή την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας που θέλει να ανοίξει επιπλέον Κυριακές τα καταστήματα, για να εξυπηρετήσει την πολιτική των πολυεθνικών και πολυκαταστημάτων.

Σε αυτή την πολιτική βάζουν πλάτη και οι του ΚΙΝΑΛ ΠΑΣΟΚ.

Κύριοι του προεδρείου, δεν ανακαλύψατε τον τροχό. Ο Εμπορικός Σύλλογος έχει ιστορία έχουν γίνει αμέτρητες ημερίδες, έρευνες, μελέτες για το κυκλοφοριακό και έχει συγκεκριμένες προτάσεις που έπρεπε να τις γνωρίζετε και να τις καταθέσετε στην δημοτική αρχή όχι με καθυστέρηση έξι μηνών. Όπως και απόφαση από Γενική Συνέλευση για τις Κυριακές. Είναι τρεις Κυριακές, εορταστική Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς και Πάσχα.

Σε μια περίοδο που συρρικνώνεται η αγορά και δεν υπάρχει αγοραστική δύναμη, η διεύρυνση του ωραρίου και τον Κυριακών σημαίνει θάνατος των μικρών επιχειρήσεων με υπερβολικά κόστη και λειτουργικά έξοδα. Ο κόσμος χρήματα δεν έχει δεν του λείπει ο χρόνος.

Επειδή οι γιορτές έρχονται, ΑΜΕΣΑ επισκεφθείτε τον δήμαρχο με τις προτάσεις του Εμπορικού Συλλόγου:

Άμεσα πλήρης λειτουργία των τεσσάρων πάρκινγκ Καλεντζώτη, Άγιος Ανδρέας, Τερψιθέας, Αγ. Διονυσίου και σύνδεση με πυκνή λεωφορειακή γραμμή (mini bus) προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι καταναλωτές ιδιαίτερα τις γιορτές.

Οι προτάσεις μας έχουν κατατεθεί δημόσια και τις μεταφέρουμε όπως είχαν δημοσιευθεί σε δελτίο μας την 03/11/2025.

“Είχαμε προτείνει να γίνει ημερίδα από τις αρχές του καλοκαιριού με το ΤΕΕ, την ΟΕΒΕΣΝΑ και συναφείς κλάδους ταξί, λεωφορεία, φορτοεκφορτωτές, ώστε να κατατεθούν από όλους τους φορείς προτάσεις προς τη δημοτική αρχή.

Η δημοτική αρχή μάλιστα σχεδιάζει η ελεγχόμενη στάθμευση να επεκταθεί από Παπαφλέσσα έως Αράτου δηλαδή να τελειώσει το ιστορικό εμπορικό κέντρο. Αυτά είναι τα θέματα που έπρεπε να συζητάτε το Διοικητικό Συμβούλιο.

Προτείνουμε:-Την ΑΜΕΣΗ λειτουργία με παρεμβάσεις των τριών πάρκινγκ Καλεντζώτη-Τερψιθέας-Άγιος Ανδρέας με τακτική σύνδεση με λεωφορεία με το κέντρο της πόλης (Δωρεάν ή με ένα μικρό αντίτιμο 0,30€).

-Λειτουργία και επέκταση του προαστιακού με τακτική συγκοινωνία ιδιαίτερα προς τις νότιες συνοικίες.

-Εξεύρεση δημοτικών χωρών ή άλλων για την δημιουργία δημοτικών πάρκινγκ.

-Επανασχεδιασμό του ποδηλατόδρομου, με διέλευση μέσα από το παλιό και εμπορικό λιμάνι.

-Επανασχεδιασμός των δρομολογίων αστικών λεωφορείων συνδυαστικά με τη λειτουργία του προαστιακού .

-Επαναφέρουμε την πρόταση μας για ημερίδα με άλλους φορείς”

Τέλος ελάτε σε επαφή με το Τεχνικό Επιμελητήριο που αγνοήσατε στις επισκέψεις σας και φωτογραφήσεις αφού δεν είχε να κερδίσει από εκεί ο πρόεδρος εκλέκτορες για την ΔΕΕΠ.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο αυτή την περίοδο διεξάγει μελέτη για το κυκλοφοριακό και θα ήταν απαραίτητη η συνεργασία μαζί του.

Κλείνοντας θα γράψουμε μονότονα άλλη μία φορά: Προσγειωθείτε στα προβλήματα της αγοράς».

