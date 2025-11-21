Διεκδικητική Κίνηση Εμπόρων Πάτρας: Λαϊκές αγορές, θα μιλήσει ο Εμπορικός Σύλλογος;

Σε ανακοίνωσή της η Ενωτική Διεκδικητική Κίνησης Εμπόρων Πάτρας αναφέρει:

«Έντονες διαμαρτυρίες, από εκπροσώπους των Συλλόγων των λαϊκών αγορών υπήρξαν την προηγούμενη εβδομάδα για τη λειτουργία τους.

Έχει τριπλασιαστεί η έκταση που καταλαμβάνουν οι λαϊκές αγορές από κάθε λογής παράνομο που στήνει τον πάγκο και εμπορεύματα όπου θέλει.

Η διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου θα μπορούσε να αναλάβει πρωτοβουλίες, προκειμένου να προβάλει τις θέσεις του Συλλόγου, επειδή σε σημαντικό βαθμό θίγονται και τα μέλη του από την ασυδοσία των λαϊκών αγορών.

Τα προηγούμενα χρόνια ο Σύλλογος μέσα από ημερίδες, συσκέψεις και μελέτες είχε αποτυπώσει θέσεις για τις λαϊκές αγορές αλλά και την δημιουργία στεγασμένης δημοτικής αγοράς.

• Ολοκληρωμένη μελέτη για τους χώρους που διεξάγονται οι λαϊκές αγορές με ταυτόχρονη αναζήτηση νέων χώρων όπως γίνεται σε κάθε ευρωπαϊκή πόλη.

• Διασφάλιση της ασφάλειας των πολιτών με απρόσκοπτη πρόσβαση ασθενοφόρων, πυροσβεστικών, κατοίκων και επαγγελματιών της περιοχής, με ειδική πρόβλεψη για ΑΜΕΑ.

• Την λιγότερη επιβάρυνση της κίνησης και της καθημερινότητας της πόλης, των πολιτών και των επαγγελματιών που επιχειρούν στα σημεία που γίνονται οι λαϊκές.

• Την πλήρη τήρηση του θεσμικού πλαισίου που διέπει το νόμο που ορίζει το υπαίθριο εμπόριο.

• Δημιουργία στεγασμένης δημοτικής αγοράς, όπως όλες οι σύγχρονες Ευρωπαϊκές πόλεις. κ.α

Είναι προφανές όμως, ότι το προεδρείο του Εμπορικού συλλόγου (λογιστές, ασφαλιστές, φυτώρια, ΚΕΚ) βρίσκεται σε πλήρη διάσταση με την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των μελών του.

Για να επιδείξουν έργο έχουν γίνει το μακρύ χέρι προβολής προγραμμάτων ΚΕΚ, καλούν τους εμπόρους για προγράμματα στα οποία δεν έχουν καμία τύχη και πρόσβαση ή σε συζητήσεις ημέρες και ώρες που είναι ανοιχτά τα καταστήματα (Τρίτη απόγευμα 17.30-21:00) που όπως ενημερωνόμαστε ούτε τα μέλη του προεδρείου παρίστανται.

Ποιος θα κλείσει την επιχείρησή του για να παρακολουθήσει γενική συζήτηση χωρίς αποτελέσματα;

Τους επισυνάπτουμε τις θέσεις του εμπορικού συλλόγου παρελθόντων ετών για να τις διαβάσουν, να τις επικαιροποιήσουν και να τις καταθέσουν στη Δημοτική αρχή σε συνεργασία με άλλους φορείς αν θέλουν να είναι χρήσιμοι και ωφέλιμοι για τους εμπόρους. Ειδικά αυτή την περίοδο που λόγω και των επιβαρύνσεων που υφίσταται η αγορά της πόλης και είναι πλέον θέμα επιβίωσης για πολλά από τα καταστήματα των μελών μας».

