Διέμενε σε παράπηγμα χωρίς νερό και αποχέτευση στη Γαστούνη – Σύλληψη για κίνδυνο δημόσιας υγείας

Στη σύλληψη μιας γυναίκας προχώρησαν χθες το πρωί, σε περιοχή της Γαστούνης, αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Δίωξης Εγκλήματος (Ο.Π.ΔΙ.) του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού.

Κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου διαπιστώθηκε ότι η γυναίκα είχε εγκαταστήσει και διέμενε σε παράπηγμα, το οποίο στερούνταν βασικών έργων υποδομής που απαιτούνται για την υγιεινή διαβίωση. Συγκεκριμένα, δεν υπήρχε παροχή πόσιμου νερού ούτε σύστημα αποχέτευσης.

Σύμφωνα με τις αρχές, η κατάσταση αυτή δημιουργούσε εστία ανάπτυξης μολυσματικών νόσων, με δυνητικούς κινδύνους τόσο για τη δημόσια υγεία όσο και για το ευρύτερο περιβάλλον της περιοχής.

Σε βάρος της γυναίκας σχηματίστηκε δικογραφία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



