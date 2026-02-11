Διεθνής διάκριση για τον Σταύρο Ταραβήρα: Βραβείο καινοτομίας από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υδροκεφαλίας

Το διεθνές βραβείο καινοτομίας 2025 του οργανισμού Hydrocephalus Association των ΗΠΑ απονεμήθηκε στον καθηγητή Φυσιολογίας του τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών Σταύρο Ταραβήρα σε αναγνώριση της καινοτόμου επιστημονικής του συνεισφοράς στην έρευνα και την κατανόηση της παθοφυσιολογίας της υδροκεφαλίας, καθώς και στην ανάπτυξη νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων.

Το Hydrocephalus Association (HA) των ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος μη κερδοσκοπικός οργανισμός παγκοσμίως, ο οποίος είναι αφιερωμένος στην υποστήριξη ατόμων που ζουν με υδροκεφαλία. Ιδρύθηκε το 1983 από γονείς παιδιών με υδροκεφαλία και λειτουργεί ως κεντρικός πυλώνας ενημέρωσης, επιστημονικής έρευνας και βελτίωσης της κλινικής φροντίδας για άτομα που ζουν με υδροκέφαλο.

Από το 2009 έχει επενδύσει πάνω από 16 εκατομμύρια δολάρια σε έρευνα αιχμής, γεγονός που τον καθιστά τον μεγαλύτερο μη κερδοσκοπικό, μη κυβερνητικό χρηματοδότη έρευνας για την υδροκεφαλία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το συγκεκριμένο βραβείο έχει απονεμηθεί δυο μόνο φορές σε Ευρωπαίο ερευνητή.

Γεγονός που καθιστά ακόμα πιο σημαντική την απονομή του στον πατρινό επιστήμονα Σταύρο Ταραβήρα.

Οπως έχει αναδείξει η «Π», η έρευνα του κ. Ταραβήρα αφορά τη χρήση των εστιασμένων υπέρηχων με σκοπό τη μεταφορά γονιδίων για την επιδιόρθωση βλαβών που οδηγούν στην υδροκεφαλία.

Οπως εξηγεί ο καθηγητής «η υδροκεφαλία αποτελεί μια σύνθετη παθολογική κατάσταση που μπορεί να εκδηλωθεί τόσο στην παιδική ηλικία όσο και στην ενήλικη ζωή. Χαρακτηρίζεται από την ανώμαλη συσσώρευση αυξημένων ποσοτήτων εγκεφαλονωτιαίου υγρού στις κοιλίες του εγκεφάλου, γεγονός που οδηγεί σε διόγκωση του εγκεφάλου και συνοδεύεται από σοβαρές επιπτώσεις στη δομή, την ανάπτυξη και τη λειτουργία του».

Ο ίδιος περιγράφει ότι «η υδροκεφαλία συχνά αποδίδεται στη δυσλειτουργία μιας κατηγορίας εξειδικευμένων κυττάρων του εγκεφάλου, που ονομάζονται επενδυματικά κύτταρα. Τα φυσιολογικά επενδυματικά κύτταρα έχουν πολυάριθμες μικροσκοπικές δομές, που ονομάζονται κροσσοί, που κινούνται συντονισμένα για να κινούν το εγκεφαλονωτιαίο υγρό μέσα στον εγκέφαλο. Η καταστροφή – δυσλειτουργία των επενδυματικών κυττάρων είναι ένα από τα κύρια παθοφυσιολογικά χαρακτηριστικά της υδροκεφαλίας στον άνθρωπο» και προσθέτει:

«Γνωρίζοντας ότι τα επενδυματικά κύτταρα επηρεάζονται ή καταστρέφονται σε κάποιους ασθενείς με υδροκεφαλία, διαχρονικός στόχος μας ήταν να βρούμε έναν τρόπο να τα αναγεννήσουμε και να τα ξανακάνουμε λειτουργικά και να εξετάσουμε αν αυτά τα ‘’αναγεννημένα’’ κύτταρα μπορούν να βελτιώσουν τη διεύρυνση του εγκεφάλου για να κυκλοφορήσει το εγκεφαλονωτιαίο υγρό, αλλά και την ελαττωματική νευρογένεση, αρχικά σε ζωικά μοντέλα ποντικών με υδροκεφαλία. Η βασική ιδέα είναι να δημιουργήσουμε τα νέα λειτουργικά κύτταρα μιμούμενοι τις φυσιολογικές διαδικασίες που οδηγούν στη δημιουργία επενδυματικών κυττάρων κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης, με μακροπρόθεσμο στόχο να προτείνουμε νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις σε ασθενείς που πάσχουν από υδροκεφαλία».

Υπενθυμίζουμε ότι ο κ. Ταραβήρας είναι καθηγητής και διευθυντής του Εργαστηρίου Φυσιολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Εχει διδακτορικό από το Πανεπιστήμιο Χαϊδελβέργης και μεταδιδακτορική ερευνητική εμπειρία σε κορυφαία ερευνητικά ιδρύματα στη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η ερευνητική του ομάδα στο Εργαστήριο Φυσιολογίας εστιάζεται στη μελέτη των νευρικών βλαστικών κυττάρων και ιδιαίτερα τον επαναπρογραμματισμό και την αναγέννηση επενδυματικών κυττάρων του εγκεφάλου, που έχουν κρίσιμο ρόλο στην παθοφυσιολογία της υδροκεφαλίας.

