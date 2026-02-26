Διεθνής Ημιμαραθώνιος Πάτρας: Αύξηση κατά 75% στις εγγραφές

Ο Διεθνής Ημιμαραθώνιος Πάτρας εξελίσσεται σταθερά σε μια ολοκληρωμένη αθλητική διοργάνωση υψηλού επιπέδου

26 Φεβ. 2026 18:40
Η Πάτρα ετοιμάζεται να υποδεχθεί για ακόμη μία χρονιά δρομείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς ο Διεθνής Ημιμαραθώνιος Πάτρας, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 29 Μαρτίου, συνεχίζει να αναπτύσσεται δυναμικά.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, οι εγγραφές παρουσιάζουν αύξηση της τάξης του 75% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, επιβεβαιώνοντας τη διαρκώς αυξανόμενη απήχηση της διοργάνωσης.

Η εντυπωσιακή αυτή άνοδος αποτυπώνει την ισχυρή εμπιστοσύνη της δρομικής κοινότητας στα υψηλά οργανωτικά standards που χαρακτηρίζουν σταθερά το σύνολο των αγώνων της διοργάνωσης: τον Ημιμαραθώνιο των 21 χλμ., τους δυναμικούς αγώνες 10 χλμ., και 5 χλμ., καθώς και τη διαδρομή του 1 χλμ. για τα παιδιά που καλλιεργεί τη νέα γενιά δρομέων.

Παράλληλα, αντικατοπτρίζει τη συνεχή και μεθοδική προσπάθεια αναβάθμισης του θεσμού, με έμφαση στην ασφάλεια και την ποιότητα των διαδρομών, τη βελτιωμένη αγωνιστική εμπειρία, τις σύγχρονες παροχές προς τους αθλητές, και την ανάπτυξη παράλληλων events, όπως η ημερίδα που διοργανώθηκε πριν λίγες ημέρες και το μεγάλο pasta party που θα λάβει χώρα το προηγούμενο βράδυ του αγώνα, Σάββατο 28 Μαρτίου στην πλατεία Γεωργίου.

Ο Διεθνής Ημιμαραθώνιος Πάτρας εξελίσσεται σταθερά σε μια ολοκληρωμένη αθλητική διοργάνωση υψηλού επιπέδου, που συνδυάζει επαγγελματισμό, εξωστρέφεια και αυθεντικό δρομικό χαρακτήρα. Η αυξανόμενη συμμετοχή αποτελεί το πιο δυνατό μήνυμα: η Πάτρα τρέχει μπροστά και σας περιμένει όλους στην εκκίνηση!

Οι εγγραφές συνεχίζονται και προκειμένου να προλάβετε και εσείς να γίνετε μέρος του μεγάλου δρομικού event, μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας στον αγώνα που επιθυμείται μέσα από την ιστοσελίδα patrashalfmarathon.gr/eggrafi-agones.

