Διεθνής Ημιμαραθώνιος Πάτρας: Προετοιμασία για τον αγώνα και προπονητικό πλάνο – Τι συμβουλεύουν οι ειδικοί

02 Φεβ. 2026 13:49
Ο Διεθνής Ημιμαραθώνιος Πάτρας, πιστός στο πνεύμα του #fastertogether, διοργάνωσε ενημερωτική ημερίδα με στόχο να προετοιμάσει τους δρομείς, ώστε την ημέρα του αγώνα να πετύχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Δύο μήνες πριν από τη διεξαγωγή του 4ου Διεθνούς Ημιμαραθωνίου Πάτρας, και σε συνεργασία με το Runner Magazine, το πρώτο ελληνικό περιοδικό για το τρέξιμο με περισσότερα από 20 χρόνια παρουσίας, πραγματοποιήθηκε ενημερωτική ημερίδα αφιερωμένη στην προετοιμασία των δρομέων.

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026, στο My Way Hotel & Events.

Κατά τη διάρκειά της παρουσιάστηκε ένας πρακτικός και ολοκληρωμένος τρόπος σχεδιασμού προπονητικού προγράμματος διάρκειας 8 εβδομάδων, με στόχο την επίτευξη της καλύτερης δυνατής αγωνιστικής κατάστασης.

Έμπειροι επαγγελματίες από τον χώρο της προπόνησης, της διατροφής, της ενδυνάμωσης και της αποκατάστασης ανέλυσαν βασικές παραμέτρους της προετοιμασίας, δίνοντας στους δρομείς τα απαραίτητα εργαλεία για τη σωστή οργάνωση του προπονητικού τους πλάνου:

  • Νίκος Πολιάς, προπονητής Επιπέδου Α, εκδότης Runner Magazine, πολυνίκης Πανελληνίου Πρωταθλήματος Μαραθωνίου
  • Βασίλης Παπαϊωάννου, γυμναστής & προπονητής αντοχής (MSc.), αρχισυντάκτης Runner Magazine, πρώην πρωταθλητής 1500μ.
  • Ηρώ Κόττικα, κλινική διαιτολόγος – διατροφολόγος
  • Γιάννης Σεφερλής, γυμναστής- φυσικοθεραπευτής, υπεύθυνος του κέντρου άσκησης και αποκατάστασης F-Place

Η ημερίδα απευθυνόταν τόσο σε δρομείς που συμμετέχουν στον φετινό αγώνα —είτε για πρώτη φορά είτε με στόχο ένα νέο προσωπικό ρεκόρ— όσο και σε όλους όσοι επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους γύρω από το τρέξιμο.

Στο τέλος της ημερίδας ακολούθησε χρόνος για ερωτήσεις και συζήτηση με τους εισηγητές.

Αν δεν μπόρεσες να παρευρεθείς, μπορείς τώρα να παρακολουθήσεις ολόκληρη την ημερίδα σε βίντεο:

Αν δεν έχεις εγγραφεί ακόμα στον αγώνα της επιλογής σου, εκμεταλλεύσου την περίοδο early bird όσο διαρκεί και εξασφάλισε τη συμμετοχή σου: https://patrashalfmarathon.gr/eggrafi-agones/

Η ημερίδα διοργανώθηκε από την εφημερίδα ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ και τον ΑΟ «ΠΕΛΟΨ» Πατρών και τελεί υπό την αιγίδα της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βορείας Πελοποννήσου, του Συλλόγου Μαραθωνοδρόμων Αχαΐας (ΣΜΑΧ) «Φειδιππίδης» και του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Πάτρας.

Χορηγός Φιλοξενίας: My Way Hotel & Events

