Διεθνής συγγραφέας ο Πατρινός Μάριος Μάντζος!

Το βιβλίο του Πατρινού δημοσιογράφου, Μάριου Μάντζου για τον Γιούργκεν Κλοπ ετοιμάζεται να ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο τον προσεχή Φεβρουάριο.

Το «Jurgen Klopp: The Social One», το οποίο κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 2020 στα ελληνικά, μεταφράστηκε στα αγγλικά και θα κυκλοφορήσει στις 20 Φεβρουαρίου 2023 από τον κορυφαίο εκδοτικό οίκο αθλητικών βιβλίων της Αγγλίας, Pitch Publishing, με τον τίτλο «The Social One: Why Jurgen Klopp Was A Perfect Fit For Liverpool».

Το «The Social One» εξηγεί πώς και γιατί ο Γιούργκεν Κλοπ και η Λίβερπουλ είναι ένας μαγικός συνδυασμός, παρουσιάζοντας ψυχολογικές, κοινωνικές, ακόμη και πολιτικές πτυχές του Γερμανού.

Το 2015, ένας ρομαντικός Γερμανός που ονειρεύτηκε να γίνει γιατρός, βρήκε τον σφυγμό στην πόλη του Λίβερπουλ και μετέτρεψε μία «διασωληνωμένη» ομάδα σε κορυφαίο κλαμπ του κόσμου.

Στο προπύργιο του σοσιαλισμού, ο Κλοπ, με «όπλο» την αρχή της συλλογικότητας και την αγάπη για το συνάνθρωπο, μίλησε στην καρδιά του κόσμου της πόλης, έγινε ένα με τους φιλάθλους και αποτέλεσε τη μετενσάρκωση του θρυλικού ηγέτη της Λίβερπουλ, Μπιλ Σάνκλι, με εκσυγχρονισμένη μορφή.

Βαθύ και συναρπαστικό, ένα λεπτομερές πορτρέτο του Κλοπ, το οποίο δεν αποτελεί απλώς ένα ποδοσφαιρικό βιβλίο, αλλά ένα ψυχογράφημα και μία μελέτη ηγεσίας και διαχείρισης δυναμικού.

Το βιβλίο του Πατρινού δημοσιογράφου είναι διαθέσιμο για προ-παραγγελία στην Amazon, καθώς και σε όλα τα μεγάλα βιβλιοπωλεία της Αγγλίας και όχι μόνο.

www.amazon.co.uk/Social-One-Jurgen-Perfect-Liverpool/dp/1801503869

Για όσους αναζητούν την ελληνική έκδοση, μπορούν να την προμηθευτούν μέσω του eshop του bookoo.gr καθώς και από το φυσικό κατάστημα των Εκδόσεων Ψυχογιός στην Εμμ. Μπενάκη 13-15 στο κέντρο της Αθήνας.

www.bookoo.gr/eshop/books/jurgen-klopp-the-social-one.