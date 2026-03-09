Διευρύνεται η έρευνα για τη φωτιά στο Κραν-Μοντανά – Στο μικροσκόπιο και ο δήμαρχος

Η δικαστική έρευνα για τη φονική πυρκαγιά στο κλαμπ «Le Constellation» στο Κραν-Μοντανά περνά σε νέα φάση, με τις αρχές να επεκτείνουν τον κύκλο των προσώπων που ελέγχονται για πιθανές παραλείψεις.

09 Μαρ. 2026 11:40
Σε νέα φάση περνά η ποινική έρευνα για τη φονική πυρκαγιά στο κλαμπ «Le Constellation» στο Κραν-Μοντανά της Ελβετίας, καθώς οι αρχές του καντονίου του Βαλέ έθεσαν υπό έρευνα ακόμη πέντε νυν και πρώην αξιωματούχους της τοπικής κοινότητας. Μεταξύ αυτών βρίσκεται και ο δήμαρχος Νικολά Φερό.

Η υπόθεση αφορά την πυρκαγιά της Πρωτοχρονιάς, από την οποία έχασαν τη ζωή τους 41 άνθρωποι, ενώ περισσότεροι από 100 τραυματίστηκαν. Με τις νέες προσθήκες, ο συνολικός αριθμός των προσώπων που ελέγχονται ποινικά φτάνει πλέον τους εννέα. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ήδη οι ιδιοκτήτες του κλαμπ, καθώς και πρόσωπα που είχαν αρμοδιότητα για ζητήματα ασφάλειας.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η έρευνα αφορά αδικήματα όπως πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια, ανθρωποκτονία από αμέλεια και πρόκληση βαριών σωματικών βλαβών από αμέλεια. Οι ελβετικές αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα αναλυτικά στοιχεία για το περιεχόμενο της νέας έρευνας, ωστόσο ελβετικά μέσα μετέδωσαν ότι στο επίκεντρο βρίσκονται και οι ευθύνες της δημοτικής αρχής για τους ελέγχους ασφαλείας.

Η δημοτική αρχή του Κραν-Μοντανά έχει ήδη παραδεχθεί ότι δεν πραγματοποιήθηκαν οι προβλεπόμενοι περιοδικοί έλεγχοι ασφαλείας και πυρασφάλειας στο κλαμπ για το διάστημα 2020-2025. Ο δήμαρχος Νικολά Φερό είχε δηλώσει δημοσίως μετά την τραγωδία ότι η παράλειψη αυτή πράγματι υπήρξε, εκφράζοντας λύπη για το γεγονός.

Οι εισαγγελικές αρχές εκτιμούν ότι η φωτιά ξέσπασε όταν σπίθες από βεγγαλικά έφτασαν στην οροφή του υπογείου, όπου υπήρχε ηχομονωτικό αφρώδες υλικό που πήρε φωτιά και συνέβαλε στην ταχεία εξάπλωσή της. Σε προηγούμενη επιθεώρηση, το υλικό αυτό είχε θεωρηθεί αποδεκτό, ενώ λόγω του μεγέθους του χώρου δεν ήταν υποχρεωτική η εγκατάσταση συστήματος συναγερμού πυρκαγιάς.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην Ελβετία, τόσο για τις συνθήκες ασφάλειας στον χώρο όσο και για τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονταν οι έλεγχοι τα προηγούμενα χρόνια. Η διεύρυνση της έρευνας δείχνει ότι οι αρχές εξετάζουν πλέον πιο συνολικά τον ρόλο της τοπικής διοίκησης και των αρμόδιων υπηρεσιών στην αλυσίδα των ευθυνών.

