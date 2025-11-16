Διεύρυνση ωραρίου και προσφορές οι κινήσεις του Εμπορικού Συλλόγου ενόψει black Friday και Αγ. Ανδρέα

Σε δύο ακριβώς εβδομάδες, οι έμποροι της Πάτρας προσδοκούν ένα ιδιαίτερα δυναμικό διήμερο, προκειμένου να ενισχύσουν τους τζίρους τους, ειδικά μετά από μία περίοδο κατά την οποία οι εισπράξεις έχουν περιοριστεί σημαντικά, εξαιτίας και των αναπλάσεων που έχουν γίνει στο κέντρο.

Αναφερόμαστε στην Black Friday, που θα πραγματοποιηθεί φέτος στις 28 Νοεμβρίου, και δύο ημέρες αργότερα στην εορτή του Αγίου Ανδρέα, η οποία παραδοσιακά προσελκύει επισκέπτες στην πόλη. Ο Εμπορικός Σύλλογος Πατρών, βλέποντας αυτή τη συγκυρία, προχώρησε ήδη στην πρώτη κίνηση, αποφασίζοντας πρόσφατα τη διεύρυνση του ωραρίου το Σάββατο 29 Νοεμβρίου. Εκείνη την ημέρα, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν από τις 10:00 έως τις 19:00, προκειμένου να ανταγωνιστούν και τα υποκαταστήματα πολυεθνικών επιχειρήσεων που παραμένουν ανοικτά μέχρι τις 20:00. Παράλληλα, φέρεται να έχει δοθεί άτυπη σύσταση από τη διοίκηση του Συλλόγου προς τα μέλη του να προχωρήσουν σε προσφορές, ώστε να προσελκύσουν τους καταναλωτές που θα βρίσκονται εκείνη την ημέρα στην αχαϊκή πρωτεύουσα.

ΣΤΡΙΦΤΟΥΛΙΑΣ: «13 ΜΕΛΗ ΥΠΕΡ»

Η «Πελοπόννησος» επικοινώνησε με το μέλος του ΔΣ και υπεύθυνο επικοινωνίας του Εμπορικού Συλλόγου, Βασίλη Στριφτούλια, ζητώντας του ένα σχόλιο για τους λόγους που οδήγησαν στο διευρυμένο ωράριο.

«Η απόφαση για τη διεύρυνση του ωραρίου προέκυψε ξεκάθαρα μέσα από τις απαντήσεις που έδωσαν οι έμποροι στο πρόσφατο ερωτηματολόγιο που αποστείλαμε» δήλωσε αρχικά ο κ. Στριφτούλιας και πρόσθεσε: «Η πλειονότητα των συναδέλφων ζήτησε να παραμείνουμε κλειστοί την Κυριακή 30 Νοεμβρίου, αλλά να ανοίξουμε με διευρυμένο ωράριο το Σάββατο 29 Νοεμβρίου. Η επιλογή αυτή έγινε για να εκμεταλλευτούμε την αυξημένη επισκεψιμότητα των ημερών και για να μπορέσουμε να ανταγωνιστούμε τις ξένες αλυσίδες, οι οποίες λειτουργούν με διαφορετικό ωράριο τα Σάββατα. Να σημειώσω ότι η απόφαση του ΔΣ ελήφθη με ευρεία πλειοψηφία, καθώς 13 από τα 15 μέλη ψήφισαν υπέρ».

ΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ

Στο μεταξύ, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι από τις απαντήσεις που συγκεντρώθηκαν από τους εμπόρους, το κυρίαρχο ζήτημα που θέτουν είναι το κυκλοφοριακό, το οποίο -όπως υποστηρίζουν- επηρεάζει αρνητικά την επισκεψιμότητα, κυρίως στα καταστήματα του κέντρου.

Το ΔΣ του Εμπορικού Συλλόγου έχει λάβει απόφαση να πραγματοποιήσει το αμέσως προσεχές διάστημα μεγάλη ανοικτή εκδήλωση, με προσκεκλημένους φορείς της πόλης και εμπόρους, με στόχο να συζητηθούν προτάσεις και να βρεθούν λύσεις στο πρόβλημα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



