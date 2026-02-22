Διέξοδο στους μακροχρόνια ανέργους από την ΔΥΠΑ για συνταξιοδοτηση, δείτε ποιους αφορά

Διέξοδο στους μακροχρόνια ανέργους που βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση δίνει η ισχύουσα νομοθεσία, προβλέποντας τη δυνατότητα να θεμελιώσουν δικαίωμα σύνταξης γήρατος μέσω προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισής τους, με πλήρη κάλυψη της δαπάνης από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Η πρωτοβουλία αυτή, που θεσμοθετήθηκε με το άρθρο 10 του ν. 2874/2000, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του ν. 5239/2025, δίνει τη δυνατότητα στους μακροχρόνια ανέργους να συνεχίσουν την ασφάλισή τους χωρίς οικονομική επιβάρυνση, με στόχο τη μετάβαση στη σύνταξη. Σύμφωνα με αρμόδια στελέχη της ΔΥΠΑ, το μέτρο διευκολύνει όσους έχουν μείνει εκτός εργασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα και βρίσκονται κοντά στη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Η συμμετοχή είναι προαιρετική και αφορά αποκλειστικά τη συμπλήρωση των απαιτούμενων προϋποθέσεων για συνταξιοδότηση, παρέχοντας υποστήριξη σε μια κρίσιμη περίοδο για τους ανέργους.

Ποιους αφορά

Δικαιούχοι είναι όσοι:

είναι άνεργοι για τουλάχιστον 12 συνεχείς μήνες,

υπολείπονται έως 5 έτη για θεμελίωση σύνταξης,

έχουν 3.000 – 4.500 ένσημα και

δεν καλύπτονται από καθεστώς βαρέων και ανθυγιεινών.

Οι δικαιούχοι μπορούν να ζητήσουν την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισής τους μέχρι να συμπληρώσουν τον ελάχιστο αριθμό ημερών ασφάλισης. Η δαπάνη καλύπτεται πλήρως από τους πόρους της ΔΥΠΑ.

Υλοποίηση της διαδικασίας

Η υλοποίηση της διαδικασίας είναι απλή και περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

Ο αιτών ωφελούμενος λαμβάνει βεβαίωση μακροχρόνιας ανεργίας από τη ΔΥΠΑ.

Υποβάλλει τη βεβαίωση στον e-ΕΦΚΑ, ο οποίος υπαγάγει τον αιτούντα στο πρόγραμμα, κατόπιν ελέγχου του χρόνου ασφάλισης και των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης.

Ο e-ΕΦΚΑ υποβάλλει στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) της ΔΥΠΑ καταστάσεις με τους ωφελούμενους.

Η ΔΥΠΑ αποδίδει τη μηνιαία εισφορά στον e-ΕΦΚΑ και χρεώνει τον αλληλόχρεο λογαριασμό ΔΥΠΑ – e-ΕΦΚΑ.

Η μηνιαία εισφορά στα ταμεία επικουρικής ασφάλισης εκτός e-EΦΚΑ καταβάλλεται από τη ΓΔΟΥ της ΔΥΠΑ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



