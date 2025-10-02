Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διήμερη συνάντηση των μελών της συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας για τη θέσπιση του νέου πλαισίου του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ), για την κατάρτιση πρότασης για την ολοκλήρωση της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου (ΠΠ) και τον σχεδιασμό της νέας ΠΠ 2026 – 2030, που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα στις 29 και 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Στη συνάντηση, παρουσία του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριου Φαρμάκη και του Γενικού Διευθυντή Δημοσίων Επενδύσεων ΥΠΕΘΟΟ, Παναγιώτη Λαμπρινού συμμετείχαν τα μέλη της Ομάδας Εργασίας, που εκπροσωπούν Υπουργεία και Περιφέρειες, υπό την προεδρία και το συντονισμό του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού ΠΔΕ, Διονύση Γρουζή.

Ο κ. Φαρμάκης, καλωσορίζοντας τους συμμετέχοντες στην Ομάδα Εργασίας, αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη σημασία του ΕΠΑ για την περιφερειακή ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδας, επισημαίνοντας την σημαντική αύξηση πόρων με κατανομές άνω των 132 εκατ. ευρώ το 2024, γεγονός που αντικατοπτρίζει την πραγματική πρόοδο που έχει κάνει η Δυτική Ελλάδα.

Στη συνέχεια η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της ΠΔΕ, Αναστασία Πυργάκη, παρουσίασε το ΠΠΑ Δυτικής Ελλάδας 2021-2025 και τα μέχρι σήμερα στοιχεία υλοποίησης.

Έργο της ομάδας εργασίας ήταν η επεξεργασία και διατύπωση προτάσεων για την κατάρτιση του θεσμικού πλαισίου για τη διαχείριση του νέου ΕΠΑ.

Ειδικότερα, τα θέματα της Ομάδας αφορούσαν στα παρακάτω:

ΝΕΟΣ Νόμος ΕΠΑ – Συνέχιση και Οριστικοποίηση των κανόνων Επιλεξιμότητας της Προγραμματικής Περιόδου 2026-2030

Αντιστοίχιση των Προτεραιοτήτων ΕΠΑ και των Δράσεων ΕΠΑ με επιλέξιμες δαπάνες για την Προγραμματική Περίοδο 2026-2030

ΝΕΟΣ Νόμος ΕΠΑ- Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

Δομή και Περιεχόμενο Προγραμμάτων

Δομή Υπηρεσιών Διαχείρισης

Σύνοψη Κατάρτισης πρότασης για το νέο νόμο του ΕΠΑ

Οι προτάσεις της Ομάδας Εργασίας θα ληφθούν υπόψη κατά τη διατύπωση εισήγησης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την έγκριση του νέου θεσμικού πλαισίου και την κατάρτιση του νέου ΕΠΑ.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



