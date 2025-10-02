Διήμερη συνάντηση των μελών της συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας για τη θέσπιση του νέου πλαισίου του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ)

Στη συνάντηση, παρουσία του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριου Φαρμάκη και του Γενικού Διευθυντή Δημοσίων Επενδύσεων ΥΠΕΘΟΟ, Παναγιώτη Λαμπρινού συμμετείχαν τα μέλη της Ομάδας Εργασίας, που εκπροσωπούν Υπουργεία και Περιφέρειες, υπό την προεδρία και το συντονισμό του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού ΠΔΕ, Διονύση Γρουζή.

Διήμερη συνάντηση των μελών της συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας για τη θέσπιση του νέου πλαισίου του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ)
02 Οκτ. 2025 16:45
Pelop News

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διήμερη συνάντηση των μελών της συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας για τη θέσπιση του νέου πλαισίου του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ), για την κατάρτιση πρότασης για την ολοκλήρωση της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου (ΠΠ) και τον σχεδιασμό της νέας ΠΠ 2026 – 2030, που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα στις 29 και 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Στη συνάντηση, παρουσία του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριου Φαρμάκη και του Γενικού Διευθυντή Δημοσίων Επενδύσεων ΥΠΕΘΟΟ, Παναγιώτη Λαμπρινού συμμετείχαν τα μέλη της Ομάδας Εργασίας, που εκπροσωπούν Υπουργεία και Περιφέρειες, υπό την προεδρία και το συντονισμό του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού ΠΔΕ, Διονύση Γρουζή.

Ο κ. Φαρμάκης, καλωσορίζοντας τους συμμετέχοντες στην Ομάδα Εργασίας, αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη σημασία του ΕΠΑ για την περιφερειακή ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδας, επισημαίνοντας την σημαντική αύξηση πόρων με κατανομές άνω των 132 εκατ. ευρώ το 2024, γεγονός που αντικατοπτρίζει την πραγματική πρόοδο που έχει κάνει η Δυτική Ελλάδα.

Στη συνέχεια η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της ΠΔΕ,  Αναστασία Πυργάκη, παρουσίασε το ΠΠΑ Δυτικής Ελλάδας 2021-2025 και τα μέχρι σήμερα στοιχεία υλοποίησης.

Διήμερη συνάντηση των μελών της συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας για τη θέσπιση του νέου πλαισίου του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ)

Έργο της ομάδας εργασίας ήταν η επεξεργασία και διατύπωση προτάσεων για την κατάρτιση του θεσμικού πλαισίου για τη διαχείριση του νέου ΕΠΑ.

Ειδικότερα, τα θέματα της Ομάδας αφορούσαν στα παρακάτω:

  • ΝΕΟΣ Νόμος ΕΠΑ – Συνέχιση και Οριστικοποίηση των κανόνων Επιλεξιμότητας της Προγραμματικής Περιόδου 2026-2030
  • Αντιστοίχιση των Προτεραιοτήτων ΕΠΑ και των Δράσεων ΕΠΑ με επιλέξιμες δαπάνες για την Προγραμματική Περίοδο 2026-2030
  • ΝΕΟΣ Νόμος ΕΠΑ- Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου
  • Δομή και Περιεχόμενο Προγραμμάτων
  • Δομή Υπηρεσιών Διαχείρισης
  • Σύνοψη Κατάρτισης πρότασης για το νέο νόμο του ΕΠΑ

Οι προτάσεις της Ομάδας Εργασίας θα ληφθούν υπόψη κατά τη διατύπωση εισήγησης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την έγκριση του νέου θεσμικού πλαισίου και την κατάρτιση του νέου ΕΠΑ.

Διήμερη συνάντηση των μελών της συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας για τη θέσπιση του νέου πλαισίου του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ)
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:01 «Μας κορόιδευαν ή και η Κοβέσι είναι μέσα στο κόλπο και είναι ξετσίπωτη. Ε ρε δούλεμα που έπεσε», η ανάρτηση του Πλακιά
18:00 Αναβρασμός και ανησυχία στον αγροτικό κόσμο για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές των επιδοτήσεων
17:50 Στο Μεσολόγγι πλημμύρισαν κεντρικοί δρόμοι! ΒΙΝΤΕΟ
17:38 «Επείγοντα μέτρα για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων από τα έργα του νέου αυτοκινητόδρομου Πατρών-Πύργου» επιστολή Πελετίδη
17:30 Σε κρίσιμη κατάσταση παραμένει στη Θεσσαλονίκη 18χρονη που έπεσε από μπαλκόνι τρίτου ορόφου
17:18 Εναρκτήρια Συνάντηση του HELIX-SMART για το Επιμελητήριο Αχαΐας, στην Κέρκυρα
17:10 Κλειστά τα σχολεία αύριο Παρασκευή (και) στη Ρόδο!
17:00 Πάτρα – Αυτοψία στο Άνω Καστρίτσι: «Κάντε κάτι, θα καούμε!» – Χωρίς αντιπυρικές ζώνες το πευκοδάσος Καρκαλού
16:53 Μάντσεστερ: Αυτός είναι ο δράστης που σκότωσε δύο άτομα σε Εβραϊκή συναγωγή ΒΙΝΤΕΟ
16:45 Διήμερη συνάντηση των μελών της συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας για τη θέσπιση του νέου πλαισίου του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ)
16:38 Καλάβρυτα: Συνάντηση με τον Γεωργιάδη ζητά ο Θ. Παπαδόπουλος για το Νοσοκομείο Καλαβρύτων
16:30 Έπεσε δέντρο από τη νεροποντή στην Αθήνα – Τραυματίστηκε περαστικός
16:23 Έγινε ποτάμι η λεωφόρος Καραμανλή στο Μενίδι – Προβλήματα στην κυκλοφορία ΒΙΝΤΕΟ
16:15 Απεργία πείνας ξεκινούν 11 Έλληνες ακτιβιστές που κρατούνται από το Ισραήλ
16:08 Θεσσαλονίκη: Γεωργιανοί έμπαιναν σε σπίτια με κλειδιά «πασπαρτού»
16:00 Πάτρα: Μπαίνουν κολωνάκια σε ράμπες ΑμεΑ σε πεζοδρόμους και προβληματικά σημεία της πόλης
15:51 Τσίπρας: Διεθνής πειρατεία η επίθεση των ισραηλινών στον στολίσκο προς τη Γάζα ΒΙΝΤΕΟ
15:43 Τουρκία: Σεισμός 5 Ρίχτερ στην θάλασσα του Μαρμαρά
15:36 Ενημερωτικές εκδηλώσεις για την προστασία της ποιότητας του ελαιόλαδου  στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
15:27 Βρέθηκε ο 20χρονος οδηγός που παρέσυρε και εγκατέλειψε δίχρονο αγόρι στον Άγιο Δημήτριο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 2/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ