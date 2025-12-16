Δικαστική νίκη του Εμπαπέ απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν: Τεράστιο το πόσο που πρέπει να πληρωθεί

Μία από τις πιο ακραίες και ηχηρές δικαστικές διαμάχες στο γαλλικό ποδόσφαιρο ολοκληρώθηκε με νικητή τον Κιλιάν Εμπαπέ, καθώς το εργατικό δικαστήριο του Παρισιού δικαίωσε τον Γάλλο σταρ στη διαμάχη του με την Παρί Σεν Ζερμέν.

Με βάση την απόφαση, οι Παριζιάνοι υποχρεούνται να καταβάλουν στον διεθνή επιθετικό 60 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που αφορά απλήρωτους μισθούς και μπόνους.

Οι μισθοί και τα μπόνους που δεν καταβλήθηκαν

Η δικαστική απόφαση εκδόθηκε έπειτα από μήνες νομικών αντιπαραθέσεων, όταν ο Εμπαπέ προσέφυγε στη Δικαιοσύνη για διαφυγόντα κέρδη των μηνών Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου 2024, λίγο πριν αποχωρήσει από την Παρί Σεν Ζερμέν και μεταγραφεί στη Ρεάλ Μαδρίτης ως ελεύθερος.

Πέραν των τριών μισθών, η υπόθεση αφορούσε και δύο μπόνους που δεν καταβλήθηκαν:

ένα μπόνους «δεοντολογίας»

ένα μπόνους υπογραφής, όπως προέβλεπε το συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή

«Δεν καταβλήθηκαν μισθοί – αυτή είναι η αναμενόμενη απόφαση»

Μετά την έκδοση της απόφασης, οι δικηγόροι του Κιλιάν Εμπαπέ δήλωσαν:

«Είμαστε ικανοποιημένοι με την απόφαση. Αυτό είναι που θα έπρεπε να περιμένει κανείς όταν δεν καταβάλλονται μισθοί».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Γάλλος επιθετικός είχε ήδη δικαιωθεί σε δύο αποφάσεις της Γαλλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ενώ κατά τη διαδικασία η Παρί Σεν Ζερμέν δεν προσκόμισε κανένα έγγραφο που να αποδεικνύει ότι ο Εμπαπέ είχε παραιτηθεί από οποιοδήποτε συμβατικό του δικαίωμα.

Η υπόθεση κλείνει με μια ιδιαίτερα δυσμενή οικονομικά και θεσμικά εξέλιξη για την Παρί Σεν Ζερμέν, ενώ ενισχύει τη θέση του Εμπαπέ λίγο μετά το νέο κεφάλαιο της καριέρας του στη Μαδρίτη.

