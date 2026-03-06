Δίκη για τα Τέμπη: Πραγματογνώμονας αποκάλυψε βίντεο από το δυστύχημα που δεν είναι στη δικογραφία

Με νέα στοιχεία και ένταση συνεχίζεται η δίκη για τα «εξαφανισμένα» βίντεο από τη φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας στην υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών. Πραγματογνώμονας ανέφερε στο δικαστήριο ότι διαθέτει οπτικό υλικό από τις πρώτες ώρες μετά το δυστύχημα που δεν έχει συμπεριληφθεί στη δικογραφία.

Δίκη για τα Τέμπη: Πραγματογνώμονας αποκάλυψε βίντεο από το δυστύχημα που δεν είναι στη δικογραφία
06 Μαρ. 2026 13:08
Pelop News

Νέα διάσταση στη δίκη για την υπόθεση των «εξαφανισμένων» βίντεο από τη φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας στο δυστύχημα των Τεμπών έδωσε η κατάθεση ενός από τους δύο δικαστικούς πραγματογνώμονες, ο οποίος αποκάλυψε ότι διαθέτει βίντεο και φωτογραφίες από τις πρώτες ώρες μετά το τραγικό συμβάν που δεν περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Ο μάρτυρας κατέθεσε ότι όταν βρέθηκε στο σημείο του δυστυχήματος, τα ξημερώματα εκείνης της ημέρας, κατέγραψε με το κινητό του τηλέφωνο εικόνες από τον χώρο της τραγωδίας.

Ωστόσο, όπως ανέφερε, το συγκεκριμένο υλικό δεν βρίσκεται μέσα στη δικογραφία της υπόθεσης.

Η αναφορά αυτή προκάλεσε έντονη αντίδραση από πλευράς των δικηγόρων, οι οποίοι δήλωσαν ότι θα ζητήσουν την άμεση προσκόμιση των σχετικών βίντεο και φωτογραφιών.

Μάλιστα κατατέθηκε και σχετικό αίτημα στο δικαστήριο, προκειμένου να παραδοθεί το υλικό και να ενταχθεί στην αποδεικτική διαδικασία.

Η εισαγγελέας της έδρας πρότεινε ο πραγματογνώμονας να προσκομίσει το συγκεκριμένο υλικό στο δικαστήριο, ώστε να εξεταστεί στο πλαίσιο της δίκης που βρίσκεται σε εξέλιξη.

