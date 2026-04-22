Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών: Διπλή παρέμβαση για Δικαιοσύνη, δικηγόρους και Ευρωπαίους Εισαγγελείς

Με σαφές θεσμικό στίγμα και αιχμηρή γλώσσα, ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών προχώρησε σε δύο δημόσιες παρεμβάσεις για ζητήματα που, όπως υπογραμμίζει, αγγίζουν τον πυρήνα της λειτουργίας της Δικαιοσύνης και των σχέσεων ανάμεσα στους θεσμικούς της παράγοντες.

Στην πρώτη του τοποθέτηση, ο Σύλλογος εκφράζει έντονη ανησυχία και απορία για τη στάση του προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, κάνοντας λόγο για μια αδικαιολόγητη επίθεση εναντίον των δικηγόρων, οι οποίοι, όπως υπενθυμίζει, αποτελούν συλλειτουργούς στην απονομή της Δικαιοσύνης. Ιδιαίτερη ενόχληση προκαλεί, σύμφωνα με τον Δικηγορικό Σύλλογο, η σύγκριση δικηγόρων με μέλη τελεσίδικα καταδικασμένης εγκληματικής οργάνωσης, μια αναφορά που χαρακτηρίζεται όχι μόνο ατυχής αλλά και ανεπίτρεπτη, ακριβώς επειδή προέρχεται από τον επικεφαλής ενός τόσο κρίσιμου θεσμικού οργάνου.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών σημειώνει ότι, ακόμη και αν υπάρχουν ενστάσεις ή παράπονα για τη συμπεριφορά ορισμένων δικηγόρων, είτε καλύπτονται είτε όχι από τη βουλευτική ασυλία, τα ζητήματα αυτά δεν λύνονται με δημόσιες γενικεύσεις και επιθετικές τοποθετήσεις. Αντίθετα, όπως επισημαίνει, αρμόδιοι για την αντιμετώπισή τους είναι αφενός οι δικαστές που χειρίζονται συγκεκριμένες υποθέσεις και αφετέρου τα πειθαρχικά όργανα των δικηγόρων.

Στην ίδια ανακοίνωση, ο Σύλλογος στέκεται και στο γεγονός ότι ακόμη και σε πρόσφατη ανακοίνωση με αφορμή τις επικείμενες εκλογές στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων υπήρξε, όπως υποστηρίζει, νέα αναφορά σε βάρος των δικηγόρων. Γι’ αυτό και καλεί δικαστές και εισαγγελείς να αντιμετωπίζουν τους δικηγόρους όχι ως αντιπάλους ή εχθρούς, αλλά ως θεσμικούς συνομιλητές και συνοδοιπόρους στο κοινό έργο της ορθής απονομής της Δικαιοσύνης.

Την ίδια ώρα, στη δεύτερη παρέμβασή του, ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών στρέφει τα βέλη του προς τον υπουργό, τον οποίο κατηγορεί ότι εξαπέλυσε επίθεση κατά της Δικαστικής Εξουσίας και ειδικότερα κατά των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι οι σχετικές δηλώσεις δεν συνιστούν απλώς πολιτική κριτική, αλλά απαξίωση του έργου δικαστικών λειτουργών, με στοιχεία απειλής και υποτίμησης, κάτι που –κατά τον Σύλλογο– γίνεται μάλιστα με την ανοχή του πρωθυπουργού.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών, που αριθμεί 750 μέλη, υπενθυμίζει ότι οι δικηγόροι, βάσει του Κώδικα Δικηγόρων, είναι συλλειτουργοί στην απονομή της Δικαιοσύνης και τονίζει ότι η διάκριση των εξουσιών δεν επιτρέπει ούτε άμεσες ούτε έμμεσες παρεμβάσεις της εκτελεστικής ή της νομοθετικής εξουσίας στο έργο της Δικαιοσύνης. Σε αυτό το πλαίσιο καλεί τον υπουργό να περιοριστεί αυστηρά στα καθήκοντα που απορρέουν από τη θεσμική του ιδιότητα και να σταματήσει οποιαδήποτε παρέμβαση στο δικαιοδοτικό έργο των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών.

Μέσα από τις δύο αυτές τοποθετήσεις, ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών επιχειρεί να στείλει ένα ενιαίο μήνυμα: ότι η Δικαιοσύνη δεν μπορεί να λειτουργεί μέσα σε κλίμα θεσμικής καχυποψίας, δημόσιων επιθέσεων και αλληλοϋπονομεύσεων. Αντίθετα, απαιτείται σεβασμός στους θεσμικούς ρόλους, ψυχραιμία, αυτοσυγκράτηση και καθαρά όρια ανάμεσα στις εξουσίες, ώστε να διαφυλάσσεται η ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και η εύρυθμη λειτουργία της.

Στο τέλος της πρώτης ανακοίνωσης, ο Σύλλογος δηλώνει πάντως ότι συμφωνεί απόλυτα με την απάντηση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων στην παρέμβαση του υπουργού για τους Ευρωπαίους Εισαγγελείς, δείχνοντας έτσι ότι, παρά τη σφοδρή κριτική του προς τον πρόεδρό της για τις αναφορές στους δικηγόρους, διαχωρίζει το περιεχόμενο των επίμαχων τοποθετήσεων και επιμένει σε μια θεσμική στάση με σαφή όρια και ξεκάθαρες θέσεις.

