Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών: Σφοδρές αιχμές για την αρχειοθέτηση της υπόθεσης υποκλοπών

Την έντονη αντίδρασή του για την εξέλιξη στην υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών εκφράζει ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών, κάνοντας λόγο για ζητήματα που πλήττουν τον πυρήνα του Κράτους Δικαίου και της δημοκρατικής λειτουργίας.

Σε ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος υπογραμμίζει ότι η σοβαρότητα της υπόθεσης επιβάλλει την πλήρη διερεύνησή της, καθώς άπτεται κρίσιμων ζητημάτων όπως η εθνική ασφάλεια, η προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων και η εύρυθμη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών.

Ερωτήματα για την απόφαση του Αρείου Πάγου

Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκεται η από 27 Απριλίου 2026 πράξη του Εισαγγελέα του Άρειος Πάγος, με την οποία δεν ανασύρθηκε από το αρχείο η υπόθεση. Όπως σημειώνει ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών, η συγκεκριμένη εξέλιξη αγνοεί πρόσφατη απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, από την οποία –κατά την ανακοίνωση– προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις τέλεσης σοβαρών αξιόποινων πράξεων.

Η στάση αυτή, σύμφωνα με τον Σύλλογο, δημιουργεί εύλογα ερωτήματα και ενισχύει την καχυποψία των πολιτών ως προς την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, υπονομεύοντας την εμπιστοσύνη στους θεσμούς.

Ζήτημα ασυμβίβαστου και προσωπικής εμπλοκής

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο γεγονός ότι ο ίδιος ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου χειρίστηκε την υπόθεση, παρά –όπως επισημαίνεται– την ύπαρξη λόγων αποκλεισμού ή εξαίρεσης, σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 15 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών σημειώνει ότι ο ίδιος είχε εξεταστεί ως μάρτυρας για την υπόθεση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, ενώ είχε διατελέσει και εποπτεύων Εισαγγελέας της Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα, γεγονός που, κατά την άποψή του, εγείρει ζητήματα αντικειμενικότητας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

Η σοβαρότητα της υπόθεσης των τηλεφωνικών υποκλοπών επιβάλλει την πλήρη διερεύνησή της, δεδομένου ότι η υπόθεση έχει πρωταρχική σημασία για το Κράτος Δικαίου, καθώς άπτεται θεμάτων που αφορούν στην εθνική ασφάλεια, στην δημοκρατική λειτουργία και στην προστασία θεμελιωδών ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και ελευθεριών.

Η από 27.4.2026 Πράξη του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με την οποία δεν ανασύρεται από το αρχείο η υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών και αγνοείται η πρόσφατη απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, με βάση την οποία προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις τέλεσης σοβαρών αξιόποινων πράξεων, δημιουργεί πολλά εύλογα ερωτηματικά, κυρίως όμως οδηγεί σε καχυποψία και έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών ως προς την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και δεν συνάδει με την αρχή του Κράτους Δικαίου.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών καταδικάζει έντονα το γεγονός ότι ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου επιλήφθηκε ο ίδιος της υπόθεσης και προχώρησε στην έκδοση της Πράξης του παρότι συνέτρεχαν λόγοι αποκλεισμού ή και εξαίρεσής του κατ’ άρθρον 14 και 15 ΚΠΔ. Σημειωτέον ότι είχε εξεταστεί ως μάρτυρας για την ίδια υπόθεση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και είχε προσωπική εμπλοκή σε αυτήν έχοντας διατελέσει εποπτεύων Εισαγγελέας της ΕΥΠ κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών καταδικάζει έντονα το γεγονός ότι με την πράξη της αρχειοθέτησης εμποδίστηκε η αποτελεσματική ποινική έρευνα μίας κορυφαίας για το Κράτος Δικαίου και τη Δημοκρατία υπόθεσης.

Η προάσπιση του Κράτους Δικαίου αποτελεί αδιαπραγμάτευτο πρόταγμα για το δικηγορικό σώμα και ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών, σε συνεργασία με τους άλλους Δικηγορικούς Συλλόγους, θα αγωνιστεί για τη δημόσια ανάδειξη της υπόθεσης και την πλήρη δικαστική διερεύνησή της, κινούμενος δικαστικά και εκτός Ελλάδας.

