Δικηγόροι Αιγίου: Απόλυτη ισοπαλία και πάμε για τελικό την Κυριακή

Γ. Μπέσκος και Απ. Χριστόπουλος πήραν από 25 ψήφους και ο νέος πρόεδρος θα κριθεί την ερχόμενη Κυριακή

30 Νοέ. 2025 19:33
Pelop News

Η απόλυτη ισοπαλία στις εκλογές του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγίου! Από τους 76 εγγεγραμμένους δικηγόρους ψήφισαν οι 71. Από αυτά, τα 70 ψηφοδέλτια ήταν έγκυρα.

Οι δικηγόροι κλήθηκαν να επιλέξουν ανάμεσα σε τρεις υποψηφίους για την προεδρία: τον νυν πρόεδρο Γιώργο Μπέσκο, τον αντιπρόεδρο Αλέξανδρο Μανωλόπουλο και τον δικηγόρο Απόστολο Χριστόπουλο.

Η καταμέτρηση ανέδειξε ισοπαλία στην πρώτη θέση, με τον Γιώργο Μπέσκο να συγκεντρώνει 25 ψήφους και τον Απόστολο Χριστόπουλο επίσης 25. Ο Αλέξανδρος Μανωλόπουλος έλαβε 20 ψήφους.

Καθώς κανείς από τους υποψηφίους δεν συγκέντρωσε το απαιτούμενο ποσοστό του 50% + 1 ψήφο, οι δύο πρώτοι –Μπέσκος και Χριστόπουλος– περνούν στον β΄ γύρο, την ερχόμενη Κυριακή, όπου θα αναδειχθεί ο νέος πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγίου για την επόμενη τετραετία.

