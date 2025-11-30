Δικηγόροι Πατρών: Ολα θα κριθούν σε τελικό μεταξύ Παπαναγιωτάκη και Μεταξά

O Φάνης Παπαναγιωτάκης και ο Παναγιώτης Μεταξάς πήραν το εισιτήριο για τον «τελικό» της ερχόμενης Κυριακής και θα αναμετρηθούν για το ποιος θα είναι ο νέος πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών.

Ο πρώτος συγκέντρωσε στις εκλογές της Κυριακής (30/11) 180 ψήφους και ο δεύτερος 120 και την ερχόμενη Κυριακή θα εκλεγεί πρόεδρος όποιος έχει έστω κι έναν ψήφο διαφορά!

Από τους υπόλοιπους διεκδικητές, που πλέον θα παίξουν ρόλο ρυθμιστή: Ο κ. Ντερέκης πήρε 113 ψήφους, ο κ. Γαβριλόπουλος 78, ο κ. Καστρούλιας 69 και ο κ. Ρουμελιώτης 9.

Συνολικά ψήφισαν 593 μέλη.

