Δικηγόροι Πατρών: Ολα θα κριθούν σε τελικό μεταξύ Παπαναγιωτάκη και Μεταξά
Στις αρχαιρεσίες δεν συγκέντρωσε κανείς το 50%=1, οπότε όλα κριθούν την επόμενη Κυριακή
O Φάνης Παπαναγιωτάκης και ο Παναγιώτης Μεταξάς πήραν το εισιτήριο για τον «τελικό» της ερχόμενης Κυριακής και θα αναμετρηθούν για το ποιος θα είναι ο νέος πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών.
Ο πρώτος συγκέντρωσε στις εκλογές της Κυριακής (30/11) 180 ψήφους και ο δεύτερος 120 και την ερχόμενη Κυριακή θα εκλεγεί πρόεδρος όποιος έχει έστω κι έναν ψήφο διαφορά!
Από τους υπόλοιπους διεκδικητές, που πλέον θα παίξουν ρόλο ρυθμιστή: Ο κ. Ντερέκης πήρε 113 ψήφους, ο κ. Γαβριλόπουλος 78, ο κ. Καστρούλιας 69 και ο κ. Ρουμελιώτης 9.
Συνολικά ψήφισαν 593 μέλη.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News