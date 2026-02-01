Δημ. Γιαννακόπουλος σε Αταμάν και παίκτες: Παραιτηθείτε, ξεφτιλισμένοι...

Η ήττα του Παναθηναϊκού AKTOR από τον Άρη στη Θεσσαλονίκη για τη Basket League, προκάλεσε την οργή του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ο οποίος ξέσπασε εναντίον των παικτών και του Εργκίν Αταμάν.

Ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού AKTOR ζήτησε από όλους να παραιτηθούν και τόνισε πως ήταν ντροπή αυτό που έγινε και δεν μπορεί ένα μπάτζετ 40 εκατ. ευρώ να χάνει από τον Άρη.

Αναλυτικά όσα είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε στόρι στο προφίλ του στο instagram: “Προπονητές, παίκτες, όλοι, πρέπει να καταλάβετε που είστε. Είστε στον Παναθηναϊκό. Πρέπει όταν γυρίσετε στην Αθήνα, αν έχετε την αξιοπρέπεια να γυρίσετε στην Αθήνα, να παραιτηθείτε όλοι σας. Είσαστε ξεφτιλισμένοι. Ντροπή σας!

Και δεν ακούω τίποτα. Ούτε για… Πιτσίλκες, ούτε για εγκληματικές οργανώσεις. Δεν γίνεται 40 εκατομμύρια μπάτζετ να πηγαίνετε και να χάνετε από τον Άρη. Έλεος! Αρχίστε να παίζετε μπάσκετ. Καταλάβετε πού βρίσκεστε! Άντε μπράβο…”.

