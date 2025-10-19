Δημ. Νατσιός από Αγρίνιο: «Πολιτικά σάβανα ο κ. Μητσοτάκης και η Κυβέρνησή του»! ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Πολύ σκληρή κριτική από τον πρόεδρο της Νίκης, παρόντων και των Ν. Αναδιώτη, Σπ. Τσιρώνη.

19 Οκτ. 2025 17:58
Βαριές φράσεις για την Κυβέρνηση είπε ο Δημήτρης Νατσιός στα εγκαίνια των γραφείων του κόμματος «Νίκη» το πρωί του Σαββάτου στο Αγρίνιο.

Η ίδρυση και τα εγκαίνια των γραφείων στο Αγρίνιο σηματοδοτεί τη διεύρυνση της οργανωτικής παρουσίας του κόμματος στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα, αλλά και τη στενότερη επαφή με τους πολίτες της περιοχής.

Παρόντες ο αιγιώτης ευρωβουλευτής Νίκος Αναδιώτης και ο αχαιός βουλευτής Σπύρος Τσιρώνης.

Ο κ. Νατσιός σκληρή κριτική στην κυβέρνηση. Στάθηκε στην εξωτερική πολιτική που όπως ανέφερε “η κυβέρνηση δέχεται συνεχείς ταπεινώσεις και ήττες”, ενώ για το εσωτερικό της χώρας τόνισε ότι “υπάρχει κρίση και οι τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας είναι σε δεινή θέση”.

Αναφέρθηκε και στην κρίση που πλήττει τη γεωργία και την κτηνοτροφία από την ευλογημένη και όχι μόνο ανέφερε χαρακτηριστικά “η ανικανότητα της κυβέρνησης όχι απλώς οδήγησε σε απόγνωση, αλλά σε καταστροφή και σε πραγματική πείνα χιλιάδες αγρότες και κτηνοτρόφους σε όλη την χώρα και στην Αιτωλοακαρνανία”.

Σχετικά με την ακρίβεια γενικά, αλλά και στο ηλεκτρικό ρεύμα, ανέφερε πως το “κράτος απέτυχε παταγωδώς. Το καλύτερο που έχει να κάνει ο κ. Μητσοτάκης και η Κυβέρνησή του είναι να φύγουν από την εξουσία. Είναι πολιτικά σάβανα για το λαό μας”.

