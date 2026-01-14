Δήμητρα Αλεξανδράκη: Κατάσχεση στο κατάστημα που νοίκιαζε στην Κηφισιά – «Πλήρωνα κανονικά τα ενοίκια»

Αντιμέτωπη με την κατάσχεση του ακινήτου όπου στεγαζόταν η επιχείρησή της στην Κηφισιά βρέθηκε η Δήμητρα Αλεξανδράκη, χωρίς –όπως υποστηρίζει– να γνωρίζει ότι το ακίνητο είχε περάσει σε πλειστηριασμό.

Σοκ και έντονη συναισθηματική φόρτιση προκάλεσε στη Δήμητρα Αλεξανδράκη η κατάσχεση του ακινήτου που νοίκιαζε στην Κηφισιά, όπου λειτουργούσε κατάστημα πώλησης νυφικών. Όπως αποκαλύφθηκε, το ακίνητο είχε στο μεταξύ κατασχεθεί και περάσει σε πλειστηριασμό, γεγονός που –σύμφωνα με την ίδια– δεν της είχε ποτέ γνωστοποιηθεί.

Ο δικηγόρος της, Αλέξανδρος Λυκούδης, μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα», ανέφερε ότι η εντολέας του συνέχιζε επί χρόνια να καταβάλλει κανονικά το ενοίκιο στον προηγούμενο ιδιοκτήτη, έχοντας όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Όπως εξήγησε, τον Ιούνιο η Δήμητρα Αλεξανδράκη ενημερώθηκε αιφνιδιαστικά ότι πρέπει να αποχωρήσει από το ακίνητο και ότι της καταλογίζονται οφειλές ενοικίων τριών ετών.


«Η κυρία Αλεξανδράκη έπαθε σοκ. Υπάρχουν όλα τα παραστατικά που αποδεικνύουν ότι τα ενοίκια καταβάλλονταν κανονικά, χωρίς να γνωρίζει ότι το ακίνητο είχε αλλάξει ιδιοκτησιακό καθεστώς», σημείωσε ο δικηγόρος της.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μετά από επικοινωνία με την εταιρεία που απέκτησε το ακίνητο μέσω πλειστηριασμού, τους παραδόθηκαν όλα τα δικαιολογητικά, ενώ ζητήθηκε από τη μισθώτρια να συνεχίσει την καταβολή του ενοικίου σε νέο τραπεζικό λογαριασμό, έως ότου αποφασιστεί αν θα συνεχιστεί ή όχι η μίσθωση.

Η ίδια η Δήμητρα Αλεξανδράκη, εμφανώς φορτισμένη, μίλησε για την υπόθεση σε βίντεο στο YouTube, περιγράφοντας τη στιγμή που –όπως είπε– δικαστικός κλητήρας εμφανίστηκε στο κατάστημα, ενημερώνοντάς τη για την κατάσχεση του ακινήτου, αλλά και του εμπορεύματός της. «Μου ζητούν να πληρώσω ενοίκια τριών ετών, ενώ τα πλήρωνα κανονικότατα», ανέφερε, ξεσπώντας σε κλάματα.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον σε νομική εξέλιξη, με την πλευρά της μισθώτριας να επιμένει ότι ενήργησε καλόπιστα και με πλήρη συνέπεια στις οικονομικές της υποχρεώσεις.

