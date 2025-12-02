Δήμητρα Ματσούκα: Καταδικάστηκε σε 8 μήνες με αναστολή για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Σε ποινή φυλάκισης με αναστολή καταδικάστηκε η Δήμητρα Ματσούκα, μετά την ολοκλήρωση της δίκης για σειρά παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, μεταξύ των οποίων οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και χωρίς τα απαραίτητα νόμιμα έγγραφα. Η ηθοποιός δεν παρέστη στο δικαστήριο, εκπροσωπήθηκε όμως από τον συνήγορό της.

Η Δήμητρα Ματσούκα κρίθηκε ένοχη για όλες τις πράξεις που της αποδίδονταν, σε υπόθεση που αφορούσε οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, κυκλοφορία χωρίς πινακίδες και άδεια οδήγησης, καθώς και υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Το δικαστήριο της επέβαλε ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών με αναστολή.

Η εκδίκαση της υπόθεσης είχε αναβληθεί σε προηγούμενη συνεδρίαση, μετά από αίτημα της κατηγορούμενης, ώστε να προσκομιστούν τα απαιτούμενα έγγραφα. Στη σημερινή διαδικασία η Ματσούκα δεν εμφανίστηκε, με την υπεράσπισή της να εκπροσωπείται αποκλειστικά από τον δικηγόρο της.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



