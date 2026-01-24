Δημητρακόπουλος: Οι κατηγορούμενοι είπαν ότι με το revenge porn βίντεο οι ακόλουθοι της Τούνη ανέβηκαν στους 1.200.000

Μετά τη διακοπή της δίκης για την υπόθεση revenge porn με θύμα την Ιωάννα Τούνη, ο δικηγόρος της τοποθετήθηκε σχετικά, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι οι δύο κατηγορούμενοι υποστηρίζουν πως χάρη στο επίμαχο βίντεο αυξήθηκε εντυπωσιακά ο αριθμός των διαδικτυακών ακολούθων της.

Ο κύριος Μιχάλης Δημητρακόπουλος τόνισε ότι οι δύο άντρες που κατηγορούνται ότι διέρρευσαν στο διαδίκτυο το υλικό με την προσωπική στιγμή της Instagrammer εξακολουθούν να δηλώνουν θύματακαι οτι δεν εμφανίζονται καθόλου μεταμελημένοι.

Ο δικηγόρος της Ιωάννα Τούνη μίλησε για την υπόθεση στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», το πρωί του Σαββάτου 24 Ιανουαρίου, και σημείωσε: «Όταν αναρωτιέμαι, θα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη η κυρία Τούνη γιατί αυτοί είναι τα θύματα; Διότι είπαν μάλιστα ότι μετά από αυτό το βίντεο, οι followers της κυρίας Τούνη πήγανε στο 1.200.000. Δηλαδή βλέπετε μια στάση, η οποία είναι ενοχλητική. Δηλαδή δεν βλέπεις καμία μεταμέλεια. Ίσα ίσα».

Ακολούθως, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος δήλωσε πως, αν το δικαστήριο δεχτεί τους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων, θα εκδοθεί μία πρωτοφανής απόφαση. «Αν αυτά υιοθετηθούν από το δικαστήριο, τότε θα έχουμε μια πρωτοφανή απόφαση. Σας το λέω ειλικρινά. Όπου θα έχεις το υλικό του εγκλήματος, θα χαμογελάει ο δράστης μαζί με τον συνεργό του και εκεί θα πούμε ότι δεν τον είδε και χαμογελούσε το βράδυ σ’ έναν άγνωστο;», πρόσθεσε.

Σε άλλο σημείο συμπλήρωσε: «Το έγκλημα είναι ότι έγινε μια παράνομη καταγραφή ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων της ερωτικής στιγμής από τον συμμετέχοντα με την κυρία Τούνη και ο άνθρωπος, ο οποίος κατέγραψε αυτή τη σκηνή ήταν όχι απλώς φίλος του, της εμπιστοσύνης του, γι’ αυτό γέλαγαν. Συμμετέχει αντιμετωπίζοντας τις ίδιες κατηγορίες που έχει κι αυτός που κάνει σεξ με την κυρία Τούνη. Από κοινού είναι οι πράξεις».

Μιλώντας για όσα απεικονίζονται στο βίντεο, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος επισήμανε: «Βλέπουμε δύο φορές τον κατηγορούμενο, ο οποίος ήταν σε ερωτική συνεύρεση με την κυρία Τούνη και στρέφει το βλέμμα του σε αυτόν που εικονογραφεί και μάλιστα δύο φορές σε ένα μέρος το οποίο είναι βράδυ, σκοτάδι, δεν υπάρχει άνθρωπος, και μετά συνεχίζει και κάνει την πράξη του, από εκεί και πέρα το να λες ότι εγώ την ώρα που έκανα ό,τι έκανα, ο άνθρωπος ο οποίος βιντεοσκοπούσε ήταν ένας άγνωστος άνθρωπος στον οποίο εγώ χαμογελούσα, ξεφεύγει από τα όρια της λογικής, εάν γίνει απόφαση δικαστική… Γιατί ποτέ δεν ξέρεις ένα δικαστήριο τι θα αποφασίσει».

Παράλληλα, έκανε λόγο για «αστειότητες», αναφερόμενος στους ισχυρισμούς που προβάλλουν οι κατηγορούμενοι. Όπως είπε: «Ήταν βράδυ και μπήκε το φλας του κινητού. Όχι απλώς τον έβλεπε. Μα τώρα αστειότητες τώρα να λέμε ότι δεν τον έβλεπε. Αστειότητες. Είναι επιχειρήματα που σας ξαναλέω, έτσι, όταν τα ακούσει ένα παιδάκι θα γελάσει. Κι όμως με αυτά τα επιχειρήματα προσπαθούν να πείσουν το δικαστήριο. Και ξαναλέω: δημόσια. Εάν δικαστής πιστέψει αυτά τα γελοία επιχειρήματα, τα οποία ένα παιδάκι δεν θα τα δεχόταν, ότι δηλαδή κάνω έρωτα, δίπλα μου είναι ένας άγνωστος, τον βλέπω και του χαμογελάω, έναν άγνωστο, εκεί πέρα, να φύγω από τη χώρα».

