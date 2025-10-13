Δημήτρης Καλογερόπουλος: «Εκανε το δύσκολο εύκολο και το ανέφικτο δυνατό…» ΦΩΤΟ

Μνημόσυνο και εκδήλωση μνήμης για τον εκλιπόντα Δήμαρχο Αιγιαλείας Δημήτρη Καλογερόπουλο.

 

Δημήτρης Καλογερόπουλος: «Εκανε το δύσκολο εύκολο και το ανέφικτο δυνατό...» ΦΩΤΟ Mπροστά, η σύζυγός του Σοφία και τα παιδιά του Ζωή και Κωνσταντίνος, και πίσω αριστερά, Γ. Αγγελόπουλος, Ν. Δημητρίου, Κ. Σπηλιόπουλος
13 Οκτ. 2025 10:22
Pelop News

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης τελέστηκε χθες το πρωί Κυριακή 12/09/2025,στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Αιγίου το ετήσιο μνημόσυνο για τον αείμνηστο δήμαρχο Αιγιάλειας Δημήτρη Καλογερόπουλο.

Δημήτρης Καλογερόπουλος: «Εκανε το δύσκολο εύκολο και το ανέφικτο δυνατό...» ΦΩΤΟ

Τη Θεία Λειτουργία τέλεσαν ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Ιερώνυμος και ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κερνίτσης Χρύσανθος.
Αμέσως μετά, στο Πολύκεντρο Συνεδριακό Κέντρο Αιγίου, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση μνήμης που διοργάνωσε ο Δήμος.

Την εκδήλωση άνοιξε η Δημοτική Χορωδία, στη συνέχεια τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή εις μνήμην του δημάρχου και ακολούθησε προβολή βίντεο με συνεργάτες του να περιγράφουν το προφίλ του.

«Εκανε το δύσκολο εύκολο και το ανέφικτο δυνατό» είπε ο αδελφικός φίλος του, δήμαρχος Καλαβρύτων Θ. Παπαδόπουλος.

Παρόντες και παρούσες, μεταξύ άλλων, οι βουλευτές Αχαΐας Α. Παναγιωτόπουλος και Χρ. Αλεξοπούλου, ο αναπληρωτής περιφερειάρχη Χ. Μπονάνος, ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Χρ. Μπούρας, οι αντιπεριφερειάρχες Π. Σακελλαρόπουλος, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης Λάζ. Κυρίζογλου, ο πρόεδρος της ΠΕΔ και δήμαρχος Καλαβρύτων Θ. Παπαδόπουλος, ο δήμαρχος Δυτ. Αχαΐας Γρ. Αλεξόπουλος, ο δήμαρχος Ηλιδας Χρ. Χριστοδουλόπουλος, το μέλος του Συντονιστικού Πολιτικού Κέντρου του ΠΑΣΟΚ Κατ. Σολωμού, ο δήμαρχος Αιγιάλειας Τ. Ανδριόπουλος και όλοι οι αντιδήμαρχοι, οι επικεφαλής της αντιπολίτευσης Χρ. Γούτος και Κ. Σπηλιόπουλος, εκπρόσωποι των αρχών του νομού. Και φυσικά η σύζυγός του και τα παιδιά του.

Ο νυν δήμαρχος κ. Ανδριόπουλος ανακοίνωσε πως, σε ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης, ο Δήμος αποφάσισε: να δοθούν τρεις υποτροφίες των 1.500 ευρώ σε φοιτητές από αγροτικές οικογένειες, να γίνουν δύο ονοματοδοσίες, του Δημαρχείου Συμπολιτείας και της Τρίγωνης Πλατείας (Βάλφουρ).

Π. Σακελλαρόπουλος, Τ. Ανδριόπουλος, Χ. Μπονάνος, Α. Παναγιωτόπουλος

Π. Σακελλαρόπουλος, Τ. Ανδριόπουλος, Χ. Μπονάνος, Α. Παναγιωτόπουλος

 

Γ. Μπέσκος, Λ. Κυρίζογλου, Θ. Παπαδόπουλος, Χρ. Χριστοδουλόπουλος

Γ. Μπέσκος, Λ. Κυρίζογλου, Θ. Παπαδόπουλος, Χρ. Χριστοδουλόπουλος

 

Π. Δαδιώτης, Χρ. Γούτος, Β. Ψυχράμη

Π. Δαδιώτης, Χρ. Γούτος, Β. Ψυχράμη

 

Μητροπολίτης Ιερώνυμος και Χρύσανθος στο Πολύκεντρο

Μητροπολίτης Ιερώνυμος και Χρύσανθος στο Πολύκεντρο

 

Χρ. Μπούρας και Κατ. Σολωμού

Χρ. Μπούρας και Κατ. Σολωμού
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:37 ΝΟΠ: Επιστροφή δυο παικτών ενόψει της μάχης με τα Χανιά
11:34 Τασούλας για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη: «Να αποστειρωθεί ο διάλογος από την πολιτική επικαιρότητα»
11:32 Σε θετικό πρόσημο «άνοιξε» η συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου
11:30 Πάτρα: «Το έπος του ’40», επετειακή έκθεση στο Μουσείο Τύπου της ΕΣΗΕΠΗΝ
11:30 Δημοσκόπηση GPO: Σταθερό προβάδισμα 13,2 μονάδων για τη ΝΔ – Αρνητικοί οι πολίτες σε ενδεχόμενα κόμματα Τσίπρα και Σαμαρά
11:25 Πάτρα: «Διάλογοι με την αρχαιότητα» την Τετάρτη στο «Πολύεδρο»
11:24 Απεργία στις 14 Οκτωβρίου: «Νεκρώνουν» οι μετακινήσεις σε όλη τη χώρα: Ποιοι συμμετέχουν και πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ
11:21 Νέα 24ωρη απεργία στις 14 Οκτωβρίου προκηρύσσει το Εργατικό Κέντρο Πάτρας: «Απάντηση στην αδιαλλαξία της κυβέρνησης»
11:20 Επίσημη έναρξη του έργου MARKATO στην Πάτρα ΦΩΤΟ
11:17 Χανιά: 15χρονη σε κώμα μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ – Συνελήφθη η μητέρα της
11:16 Cine Cabaret: The Show στην Πάτρα
11:14 Γάζα: Απελευθερωθήκαν και οι υπόλοιποι 13 όμηροι ΒΙΝΤΕΟ
11:12 Πάτρα: Για 7 παραστάσεις η «Λυσιστράτη» του Αριστοφάνη
11:10 Μητσοτάκης: «Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη έχει συμβολικό βάρος – να διαφυλάξουμε τον χαρακτήρα του»
11:07 Ανάσα ρευστότητας για τη Θεσσαλία: Νέο Ταμείο Μικροδανείων έως 25.000 ευρώ για πληγείσες επιχειρήσεις
11:07 Πάτρα: Εργαστήρι Υποκριτικής στο «Μηχανουργείο» από τον Γεράσιμο Ντάβαρη
11:04 Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος πήρε εξιτήριο: «Όλα καλά, νιώθω καλύτερα» ΒΙΝΤΕΟ
11:01 Πάτρα: 55χρονος κατηγορείται από κόρες και ανιψιές για ασέλγεια
10:56 «Ορφανή» χασισοφυτεία δίπλα στην Πατρών – Τριπόλεως
10:56 Μακρόν: Η ειρήνη γίνεται πιο εφικτή για το Ισραήλ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 13/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ