Δημήτρης Καλογερόπουλος: «Εκανε το δύσκολο εύκολο και το ανέφικτο δυνατό...» ΦΩΤΟ

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης τελέστηκε χθες το πρωί Κυριακή 12/09/2025,στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Αιγίου το ετήσιο μνημόσυνο για τον αείμνηστο δήμαρχο Αιγιάλειας Δημήτρη Καλογερόπουλο.

Τη Θεία Λειτουργία τέλεσαν ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Ιερώνυμος και ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κερνίτσης Χρύσανθος.

Αμέσως μετά, στο Πολύκεντρο Συνεδριακό Κέντρο Αιγίου, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση μνήμης που διοργάνωσε ο Δήμος.

Την εκδήλωση άνοιξε η Δημοτική Χορωδία, στη συνέχεια τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή εις μνήμην του δημάρχου και ακολούθησε προβολή βίντεο με συνεργάτες του να περιγράφουν το προφίλ του.

«Εκανε το δύσκολο εύκολο και το ανέφικτο δυνατό» είπε ο αδελφικός φίλος του, δήμαρχος Καλαβρύτων Θ. Παπαδόπουλος.

Παρόντες και παρούσες, μεταξύ άλλων, οι βουλευτές Αχαΐας Α. Παναγιωτόπουλος και Χρ. Αλεξοπούλου, ο αναπληρωτής περιφερειάρχη Χ. Μπονάνος, ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Χρ. Μπούρας, οι αντιπεριφερειάρχες Π. Σακελλαρόπουλος, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης Λάζ. Κυρίζογλου, ο πρόεδρος της ΠΕΔ και δήμαρχος Καλαβρύτων Θ. Παπαδόπουλος, ο δήμαρχος Δυτ. Αχαΐας Γρ. Αλεξόπουλος, ο δήμαρχος Ηλιδας Χρ. Χριστοδουλόπουλος, το μέλος του Συντονιστικού Πολιτικού Κέντρου του ΠΑΣΟΚ Κατ. Σολωμού, ο δήμαρχος Αιγιάλειας Τ. Ανδριόπουλος και όλοι οι αντιδήμαρχοι, οι επικεφαλής της αντιπολίτευσης Χρ. Γούτος και Κ. Σπηλιόπουλος, εκπρόσωποι των αρχών του νομού. Και φυσικά η σύζυγός του και τα παιδιά του.

Ο νυν δήμαρχος κ. Ανδριόπουλος ανακοίνωσε πως, σε ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης, ο Δήμος αποφάσισε: να δοθούν τρεις υποτροφίες των 1.500 ευρώ σε φοιτητές από αγροτικές οικογένειες, να γίνουν δύο ονοματοδοσίες, του Δημαρχείου Συμπολιτείας και της Τρίγωνης Πλατείας (Βάλφουρ).

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



