Δημογλίδου: Βελτιωμένη η εικόνα στους δρόμους, τι συνέστησε στους οδηγούς

Σημαντικά βελτιωμένη παρουσιάζεται σήμερα, Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου, η εικόνα στο εθνικό οδικό δίκτυο, παρά την αυξημένη κίνηση που καταγράφεται από τις πρώτες πρωινές ώρες λόγω της εξόδου των εκδρομέων για τα Χριστούγεννα. Αυτό ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Όπως δήλωσε, η κυκλοφορία διεξάγεται πλέον κανονικά σε κρίσιμα τμήματα της Βοιωτίας, όπως στο Κάστρο, τη Θήβα και τις Ερυθρές, τα οποία είχαν προκαλέσει χθες σοβαρά προβλήματα στην κίνηση από την Αττική προς τη Λαμία. Η απομάκρυνση των αγροτικών μηχανημάτων από το εθνικό δίκτυο συνέβαλε καθοριστικά στην αποσυμφόρηση της περιοχής.

Σύμφωνα με την κ. Δημογλίδου, τα πρώτα τμήματα της Εθνικής Οδού σε Θήβα και Κάστρο δόθηκαν ξανά στην κυκλοφορία λίγο μετά τις 18:00 της Τρίτης, ενώ η Τροχαία είχε από την αρχή επιλέξει την εκτροπή των βαρέων οχημάτων αποκλειστικά μέσω του παλαιού εθνικού δικτύου, προκειμένου να διευκολυνθεί η κίνηση ΙΧ και λεωφορείων.

Αναφερόμενη στα Μάλγαρα, σημείωσε ότι η συνεργασία με τους αγρότες οδήγησε στο άνοιγμα του δρόμου από τις πρωινές ώρες της Τρίτης, γεγονός που επέτρεψε την ομαλή αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Αντίθετα, στη Θεσσαλία η κατάσταση παραμένει αμετάβλητη, με την κυκλοφορία να πραγματοποιείται μέσω παρακάμψεων, χωρίς ωστόσο να καταγράφονται σοβαρά προβλήματα.

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. υπογράμμισε ότι η αστυνομία δεν πρόκειται να κάνει εκπτώσεις στην οδική ασφάλεια, επισημαίνοντας ότι η διέλευση οχημάτων μόνο από τη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης δεν θα μπορούσε να επιτραπεί, καθώς θα παρεμπόδιζε την πρόσβαση οχημάτων άμεσης ανάγκης σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού.

Όπως ανέφερε, η έξοδος των εκδρομέων ξεκίνησε νωρίς σήμερα το πρωί, ήδη από τις 5:00–5:30, με αυξημένη ροή οχημάτων από την Αττική. Παρά την αυξημένη κίνηση, η κατάσταση κρίνεται διαχειρίσιμη, καθώς μεγάλο μέρος της Βοιωτίας και της Φθιώτιδας εξυπηρετείται πλέον από το εθνικό δίκτυο.

Σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους οδικούς άξονες, προς Πάτρα και εντός της Πελοποννήσου, εφαρμόζονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και παρακάμψεις, ωστόσο η εικόνα χαρακτηρίζεται σαφώς καλύτερη σε σχέση με εκείνη που καταγράφηκε στη Στερεά Ελλάδα.

Η κ. Δημογλίδου συνέστησε στους οδηγούς να ενημερώνονται διαρκώς μέσω της ιστοσελίδας της Ελληνικής Αστυνομίας, όπου αναρτώνται σε πραγματικό χρόνο όλες οι εξελίξεις σχετικά με την κυκλοφορία, καθώς ενδέχεται μέσα στην ημέρα να δοθούν στην κυκλοφορία και άλλα τμήματα της Εθνικής Οδού.

