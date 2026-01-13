Δήμος Αιγιαλείας: Αιτήσεις για επίδομα κοινωνικής προστασίας μετά τη θεομηνία της 10ης Ιανουαρίου

Ο Δήμος Αιγιαλείας ενημερώνει τους πολίτες των οποίων οι κατοικίες επλήγησαν από την θεομηνία που εκδηλώθηκε στις 10/01/2026 στην περιοχή του Δήμου Αιγιαλείας ότι μπορούν να υποβάλλουν αίτημα για παροχή επιδόματος κοινωνικής προστασίας στο Πρωτόκολλο του Δήμου στην οδό Παναγιωτοπούλων 12 Αίγιο και στην ηλεκτρονική διεύθυνση prot@aigialeia.gov.gr (τα απαραίτητα δικαιολογητικά – το έντυπο αίτησης επισυνάπτονται στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας).

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτημάτων λήγει στις 24/02/2026 (45 ημέρες από την ημερομηνία του συμβάντος) .

Τα αιτήματα στην συνέχεια θα διαβιβάζονται στην Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας για την καταγραφή των ζημιών σε κύριες & δευτερεύουσες κατοικίες και την οικοσκευή τους για την χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης, σύμφωνα με την αριθμ. 33862/2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1699/τ.Β΄/2019) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

