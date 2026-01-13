Δήμος Αιγιαλείας: Αιτήσεις για επίδομα κοινωνικής προστασίας μετά τη θεομηνία της 10ης Ιανουαρίου

Τη δυνατότητα υποβολής αιτήματος για παροχή επιδόματος κοινωνικής προστασίας έχουν οι πολίτες του Δήμου Αιγιαλείας των οποίων οι κατοικίες επλήγησαν από τη θεομηνία που σημειώθηκε στις 10 Ιανουαρίου 2026.

13 Ιαν. 2026 13:38
Pelop News

Ο Δήμος Αιγιαλείας ενημερώνει τους πολίτες των οποίων οι κατοικίες επλήγησαν από την  θεομηνία που εκδηλώθηκε στις 10/01/2026 στην περιοχή  του Δήμου Αιγιαλείας ότι μπορούν να υποβάλλουν αίτημα για παροχή επιδόματος κοινωνικής προστασίας στο Πρωτόκολλο του Δήμου στην οδό Παναγιωτοπούλων 12 Αίγιο  και στην ηλεκτρονική διεύθυνση  prot@aigialeia.gov.gr (τα απαραίτητα δικαιολογητικά – το έντυπο αίτησης επισυνάπτονται στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας).

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτημάτων λήγει στις  24/02/2026 (45 ημέρες από την ημερομηνία του συμβάντος) .

Τα αιτήματα στην συνέχεια θα διαβιβάζονται στην Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας  για την καταγραφή των ζημιών σε κύριες & δευτερεύουσες κατοικίες και  την οικοσκευή τους για την χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης, σύμφωνα με την αριθμ. 33862/2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1699/τ.Β΄/2019) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
