Δήμος Αιγιάλειας: Εφτασε η ώρα για το νέο σχήμα – Έρχονται αλλαγές στους αντιδημάρχους

Κανονικά, με δεδομένο ότι η θητεία των αντιδημάρχων έληξε στις 31 Δεκεμβρίου του 2025, θα περίμεναν οι περισσότεροι να είχε ήδη ανακοινώσει ο Παναγιώτης Ανδριόπουλος το νέο σχήμα της δημοτικής αρχής μέχρι τέλος του 2026. Δεν το έχει κάνει, όμως, και τα σενάρια δίνουν και παίρνουν.

Ενα σενάριο «λέει» πως θ’ ανακοινώσει το νέο σχήμα Τετάρτη ή Πέμπτη, αμέσως μετά τα Θεοφάνια δηλαδή. Ενα άλλο σενάριο «λέει» ότι θα περιμένει πρώτα να ψηφιστεί (την επόμενη εβδομάδα) στο δημοτικό συμβούλιο ο προϋπολογισμός του Δήμου για το τρέχον έτος και μετά θ’ ανακοινώσει αντιδημάρχους, για ν’ αποφύγει τυχόν αντιδράσεις όσων μείνουν εκτός σχήματος ή εκτός επιθυμητής θέσης…

Ανθρωποι που είναι κοντά στον δήμαρχο και γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα, έλεγαν χθες βράδυ στην «Πελοπόννησο» ότι το νέο σχήμα πιθανότατα θ’ ανακοινωθεί μέχρι την Πέμπτη.

Είναι βέβαιο ότι ο κ. Ανδριόπουλος και η στενή ομάδα συνεργατών του έχουν αποφασίσει ήδη.

Την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου προγραμματίζεται συνεδρίαση της δημοτικής επιτροπής για την έγκριση του σχεδίου προϋπολογισμού για το 2026 και ακολούθως, την επόμενη Τετάρτη 14 Ιανουαρίου, θα πραγματοποιηθεί η ειδική συνεδρίαση του δημοτικού Συμβουλίου για την έγκρισή του.

Οσον αφορά τις πληροφορίες:

-Θα αναβαθμιστούν σε θέση αντιδημάρχου ο Χρήστος Τσερεντζούλιας (βοηθός δημάρχου έως τώρα και εντεταλμένος σύμβουλος αθλητικών εκδηλώσεων) και ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος (βοηθός δημάρχου έως τώρα και σύμβουλος σε θέματα τουρισμού και κυκλοφορίας). Για τον κ. Τσερεντζούλια ακούγεται ότι θα πάρει την ατνιδημαρχία Αθλητισμού και ίσως και Πολιτισμού (ο Γ. Φραγκονικολόπουλος θα μείνει αντιδήμαρχος Αδέσποτων).

-Θα κοπούν αρμοδιότητες, όπως φημολογείται εδώ και καιρό, από τον Βασίλη Χριστόπουλο. Θα μείνει αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, αλλά θα χάσει το χαρτοφυλάκιο των Εργων και Τεχνικών Υπηρεσιών, το οποίο θα ανατεθεί στον Γιώργο Ντίνο, που θα αναβαθμιστεί ιδιαίτερα. Αγνωστο αν και πώς θ’ αντιδράσει ο κ. Χριστόπουλος αν πράγματι υποβαθμιστεί. Εννοείται πως ο κ. Ντίνος, εφόσον πάρει την αντιδημαρχία Εργων, θα αφήσει την προεδρία της ΔΕΥΑΑ που θα την πάρει ο ίδιος ο δήμαρχος.

-Ισως βγει από το σχήμα και χάσει την αντιδημαρχία Ποιότητας Ζωής η κ. Καρτσωνάκη-Βασιλακοπούλου.

-Ο Νίκος Καραΐσκος θα μείνει 100% αντιδήμαρχος Καθαριότητας, αλλά ίσως το κομμάτι του Πρασίνου να δοθεί σε άλλον.

-Αμφίβολο αν η Μαρία Σταυροπούλου διατηρήσει την αντιδημαρχία Δημοτικής Περιουσίας και Κηροδοτημάτων. Ακούστηκε πληροφορία για μόνο χωρική αντιδημαρχία (Ακράτας).

-Αμετακίνητοι ο Δ. Φιλιππάτος, ο Κ. Βούλγαρης, ο Γ. Αγγελόπουλος , ο Δ. Ελευθεριώτης, η Μ. Ιατροπούλου, η Μ. Αγγελοπούλου.

