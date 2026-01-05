Δήμος Αιγιάλειας: Εφτασε η ώρα για το νέο σχήμα – Έρχονται αλλαγές στους αντιδημάρχους

Ενα σενάριο «λέει» πως θ’ ανακοινώσει το νέο σχήμα Τετάρτη ή Πέμπτη, αμέσως μετά τα Θεοφάνια δηλαδή

Δήμος Αιγιάλειας: Εφτασε η ώρα για το νέο σχήμα - Έρχονται αλλαγές στους αντιδημάρχους Ο Δημήτρης Φιλιππάτος παραμένει αμετακίνητος στην Πολιτική Προστασία, αλλά για τον Βασίλη Χριστόπουλο φημολογείται ότι ίοως χάσει το χαρτοφυλάκιο των Εργων
05 Ιαν. 2026 18:00
Pelop News

Κανονικά, με δεδομένο ότι η θητεία των αντιδημάρχων έληξε στις 31 Δεκεμβρίου του 2025, θα περίμεναν οι περισσότεροι να είχε ήδη ανακοινώσει ο Παναγιώτης Ανδριόπουλος το νέο σχήμα της δημοτικής αρχής μέχρι τέλος του 2026. Δεν το έχει κάνει, όμως, και τα σενάρια δίνουν και παίρνουν.

Ενα σενάριο «λέει» πως θ’ ανακοινώσει το νέο σχήμα Τετάρτη ή Πέμπτη, αμέσως μετά τα Θεοφάνια δηλαδή. Ενα άλλο σενάριο «λέει» ότι θα περιμένει πρώτα να ψηφιστεί (την επόμενη εβδομάδα) στο δημοτικό συμβούλιο ο προϋπολογισμός του Δήμου για το τρέχον έτος και μετά θ’ ανακοινώσει αντιδημάρχους, για ν’ αποφύγει τυχόν αντιδράσεις όσων μείνουν εκτός σχήματος ή εκτός επιθυμητής θέσης…

Ανθρωποι που είναι κοντά στον δήμαρχο και γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα, έλεγαν χθες βράδυ στην «Πελοπόννησο» ότι το νέο σχήμα πιθανότατα θ’ ανακοινωθεί μέχρι την Πέμπτη.

Είναι βέβαιο ότι ο κ. Ανδριόπουλος και η στενή ομάδα συνεργατών του έχουν αποφασίσει ήδη.

Την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου προγραμματίζεται συνεδρίαση της δημοτικής επιτροπής για την έγκριση του σχεδίου προϋπολογισμού για το 2026 και ακολούθως, την επόμενη Τετάρτη 14 Ιανουαρίου, θα πραγματοποιηθεί η ειδική συνεδρίαση του δημοτικού Συμβουλίου για την έγκρισή του.
Οσον αφορά τις πληροφορίες:

-Θα αναβαθμιστούν σε θέση αντιδημάρχου ο Χρήστος Τσερεντζούλιας (βοηθός δημάρχου έως τώρα και εντεταλμένος σύμβουλος αθλητικών εκδηλώσεων) και ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος (βοηθός δημάρχου έως τώρα και σύμβουλος σε θέματα τουρισμού και κυκλοφορίας). Για τον κ. Τσερεντζούλια ακούγεται ότι θα πάρει την ατνιδημαρχία Αθλητισμού και ίσως και Πολιτισμού (ο Γ. Φραγκονικολόπουλος θα μείνει αντιδήμαρχος Αδέσποτων).

-Θα κοπούν αρμοδιότητες, όπως φημολογείται εδώ και καιρό, από τον Βασίλη Χριστόπουλο. Θα μείνει αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, αλλά θα χάσει το χαρτοφυλάκιο των Εργων και Τεχνικών Υπηρεσιών, το οποίο θα ανατεθεί στον Γιώργο Ντίνο, που θα αναβαθμιστεί ιδιαίτερα. Αγνωστο αν και πώς θ’ αντιδράσει ο κ. Χριστόπουλος αν πράγματι υποβαθμιστεί. Εννοείται πως ο κ. Ντίνος, εφόσον πάρει την αντιδημαρχία Εργων, θα αφήσει την προεδρία της ΔΕΥΑΑ που θα την πάρει ο ίδιος ο δήμαρχος.

-Ισως βγει από το σχήμα και χάσει την αντιδημαρχία Ποιότητας Ζωής η κ. Καρτσωνάκη-Βασιλακοπούλου.

-Ο Νίκος Καραΐσκος θα μείνει 100% αντιδήμαρχος Καθαριότητας, αλλά ίσως το κομμάτι του Πρασίνου να δοθεί σε άλλον.

-Αμφίβολο αν η Μαρία Σταυροπούλου διατηρήσει την αντιδημαρχία Δημοτικής Περιουσίας και Κηροδοτημάτων. Ακούστηκε πληροφορία για μόνο χωρική αντιδημαρχία (Ακράτας).

-Αμετακίνητοι ο Δ. Φιλιππάτος, ο Κ. Βούλγαρης, ο Γ. Αγγελόπουλος , ο Δ. Ελευθεριώτης, η Μ. Ιατροπούλου, η Μ. Αγγελοπούλου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:49 Τροχαίο με παράσυρση και εγκατάλειψη πεζού! ΒΙΝΤΕΟ
20:39 «Γελάω με αυτούς που λένε ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει την Euroleague στο ΟΑΚΑ», νέο «χτύπημα» Γιαννακόπουλου
20:28 «Θα μείνει για πάντα μέσα στην καρδιά μας», η Μενεγάκη για τον Γιώργο Παπαδάκη, ΒΙΝΤΕΟ
20:11 Πάτρα: «Ανθρωποκτονία και συμπλοκή»! Εκδίδονται εντάλματα σύλληψης από τον ανακριτή για τον θάνατο Μπασιλάρη
20:00 Ελλάδα: Ζήτησε πλήρη σεβασμό του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, του διεθνούς Δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
19:49 Υπόθεση Μουρτζούκου: Το ντοκουμέντο από τον Κορυδαλλό, που ίσως αλλάξει πολλά!
19:40 Ευθεία επίθεση της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
19:31 Στη Βενεζουέλα δόθηκε διαταγή να συλλαμβάνεται όποιος στήριξε την ένοπλη επίθεση των ΗΠΑ με στόχο τον Μαδούρο
19:21 Αγρότες: Σκληραίνουν τη στάση τους για να πάνε σε διάλογο, έχουν προαναγγείλει 48ωρο μπλακάουτ στους δρόμους, ΒΙΝΤΕΟ
19:10 Μαδούρο: Ναρκωτικά, απαγωγές, δολοφονίες, βαρύ κατηγορητήριο για τον ίδιο και τη σύζυγό του
19:00 Είναι μόνο ο Τραμπ; Μάλλον όχι
18:49 Πάτρα-Θάνατος Κώστα Μπασιλάρη: Ποινή φυλάκισης χωρίς αναστολή στον έναν ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου, αλλά αφέθηκε ελεύθερος
18:40 Ανάρτηση Γεωργιάδη: Η δημόσια θέση που πήρε ο Μητσοτάκης για τη Βενεζουέλα εξυπηρετεί πλήρως το εθνικό συμφέρον
18:30 Ολυμπιακός: Η συμφωνία απουσίας του Ταϊρίκ Τζόουνς στο παιχνίδι με την Παρτίζαν στο Βελιγράδι
18:20 Αγρότες: Τα νέα δεδομένα και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που πλέον ισχύουν
18:10 Παναιγιάλειος: Ενίσχυση στην άμυνα με παίκτη με θητεία στη Β’ Εθνική
18:00 Δήμος Αιγιάλειας: Εφτασε η ώρα για το νέο σχήμα – Έρχονται αλλαγές στους αντιδημάρχους
17:55 Πέθανε η σπουδαία δημοσιογράφος Λήδα Μοσχονά
17:47 Τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής «δείχνουν» απόπειρα αυτοκτονίας για τον 45χρονο που αγνοούνταν και βρέθηκε νεκρός
17:38 Έρχεται μεγάλη κακοκαιρία: Πελοπόννησος, Ήπειρος, Ιόνιο, Μακεδονία και Θράκη σε «Red Code»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ