Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης: Προσέλαβε εξειδικευμένο τοπογράφο για το Τμήμα Πολεδομίας

Ενίσχυση της Υπηρεσίας Δόμησης  του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης με ΠΕ Τοπογράφο Μηχανικό.

 

16 Νοέ. 2025 16:00
​Ο Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης, στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού του για την κάλυψη βασικών λειτουργικών αναγκών και την αναβάθμιση των τεχνικών του υπηρεσιών, ανακοινώνει την πρόσληψη νέου εξειδικευμένου υπαλλήλου για τη στελέχωση του Τμήματος Πολεοδομίας (Υπηρεσία Δόμησης).

​Πρόκειται για τον Χαράλαμπο Χριστοφίδη, ο οποίος είναι ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών και προσλαμβάνεται για διάστημα δύο (2) ετών με βασικό στόχο την αποτελεσματική διαχείριση των πολεοδομικών θεμάτων και την επιτάχυνση των διαδικασιών.

Η ενίσχυση του Τμήματος Πολεοδομίας με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό κρίνεται απαραίτητη για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και την παροχή ολοκληρωμένης τεχνικής υποστήριξης στους δημότες.

​Ο Δήμαρχος Ανδραβίδας-Κυλλήνης δήλωσε σχετικά: «Η στελέχωση των υπηρεσιών μας αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα. Με την ένταξη του κ. Χριστοφίδη στην ομάδα μας, κάνουμε ένα σημαντικό βήμα προς την αναβάθμιση της Πολεοδομίας, με δέσμευση την απεμπλοκή και την επιτάχυνση των διαδικασιών, ώστε κάθε πολίτης να εξυπηρετείται άμεσα και με διαφάνεια.»

