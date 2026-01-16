Δήμος Ήλιδας: Καταγγελία για εκφοβισμό και πιέσεις σε υπαλλήλους της Πολεοδομίας

Ανακοίνωση με σκληρή γλώσσα εξέδωσε ο Δήμος Ήλιδας, καταγγέλλοντας περιστατικό εκφοβισμού και πιέσεων σε βάρος υπαλλήλων της Υπηρεσίας Δόμησης, με αιχμή την απαίτηση για υπογραφή άδειας που, σύμφωνα με την υπηρεσία, δεν πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις.

16 Ιαν. 2026 15:03
Pelop News

Την απερίφραστη καταδίκη του για περιστατικό που σημειώθηκε στις 15 Ιανουαρίου 2025 στην Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ) εξέφρασε με επίσημη ανακοίνωσή του ο Δήμος Ήλιδας.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, συγκεκριμένα πρόσωπα προσήλθαν στον χώρο της Υπηρεσίας επιδεικνύοντας, όπως καταγγέλλεται, προκλητική και εκφοβιστική συμπεριφορά απέναντι στους υπαλλήλους. Όπως σημειώνει ο Δήμος, ασκήθηκαν πιέσεις και διατυπώθηκαν απειλές για αγωγές και μηνύσεις με αξιώσεις υπέρογκων χρηματικών ποσών, με σκοπό την υπογραφή άδειας δόμησης που αφορά υπόθεση διοικητικής υποστήριξης του Δήμου Πηνειού.

Η άδεια, σύμφωνα με την κρίση των αρμόδιων υπαλλήλων της ΥΔΟΜ Ήλιδας, ζητήθηκε κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, γεγονός που, όπως τονίζεται, δεν επιτρέπει την έκδοσή της.

Ο Δήμος Ήλιδας ξεκαθαρίζει ότι οι υπηρεσίες του δεν λειτουργούν υπό καθεστώς πιέσεων, απειλών ή εκβιαστικών πρακτικών και ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν συνιστούν διεκδίκηση δικαιωμάτων αλλά ευθεία προσβολή του κράτους δικαίου και της δημόσιας διοίκησης.

Η Δημοτική Αρχή δηλώνει ότι στέκεται στο πλευρό των εργαζομένων της, υπογραμμίζοντας πως οι υπάλληλοι έχουν καθήκον να ενεργούν αποκλειστικά βάσει του νόμου, διασφαλίζοντας την υπηρεσιακή τους ανεξαρτησία και αξιοπρέπεια.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση, η νομιμότητα δεν διαπραγματεύεται και δεν παρακάμπτεται, ενώ ο Δήμος δηλώνει έτοιμος να προβεί σε κάθε νόμιμη διοικητική ή δικαστική ενέργεια για την προστασία των υπαλλήλων του και την προάσπιση των δημοκρατικών θεσμών.

