Δήμος Ήλιδας: Ολοκληρώθηκε η ανάληψη καθηκόντων των νέων Αντιδημάρχων – Στόχος η συνέχεια και η αναβάθμιση του δημοτικού έργου

Σε κλίμα συνεργασίας και με στόχο τη διασφάλιση της συνέχειας του δημοτικού έργου, ολοκληρώθηκε η ανάληψη καθηκόντων των νέων Αντιδημάρχων του Δήμου Ήλιδας. Ο Δήμαρχος, κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος, συνοδευόμενος από τους απερχόμενους Αντιδημάρχους και υπηρεσιακά στελέχη, πραγματοποίησε διαδοχικές επισκέψεις στις υπηρεσίες για την πλήρη και λεπτομερή ενημέρωση των νέων μελών της διοίκησης.

Η διαδικασία ξεκίνησε από την Υπηρεσία Υδάτινων Πόρων και Αποκαταστάσεων, όπου ο νέος Αντιδήμαρχος κ. Γιάννης Αθανασόπουλος παρέλαβε το χαρτοφυλάκιο από τον προκάτοχό του, κ. Κωνσταντίνο Κουτρουμπή. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη Αντιδημαρχία καθίσταται πλέον αυτόνομη, μια στρατηγική επιλογή του κ. Χριστοδουλόπουλου που υπογραμμίζει τη βαρύτητα που δίνει η δημοτική αρχή στη διαχείριση του νερού.

Στη συνέχεια, ο Δήμαρχος μετέβη στην Υπηρεσία Καθαριότητας, όπου ο Διευθυντής κ. Νίκος Τσάκωνας και το προσωπικό υποδέχθηκαν τον νέο Αντιδήμαρχο κ. Ντίνο Τρικόγια. Ο κ. Τρικόγιας, έχοντας υπηρετήσει στο ίδιο πόστο την περίοδο 2024-2025, επιστρέφει σε ένα γνώριμο περιβάλλον. Κατά την επίσκεψη, ο κ. Χριστοδουλόπουλος ζήτησε από όλους διαρκή εγρήγορση για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, τονίζοντας πως «εχθρός του καλού είναι πάντα το καλύτερο».

Στις Τεχνικές Υπηρεσίες, ο νέος Αντιδήμαρχος Υποδομών κ. Χρήστος Νικολόπουλος ενημερώθηκε από τον τέως Αντιδήμαρχο κ. Κώστα Τσεριώνη και τη Διευθύντρια κα Μαργαρίτα Πίπιλα, με τον δήμαρχο να δίνει σαφή κατεύθυνση για την απρόσκοπτη συνέχιση του τεχνικού προγράμματος και των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη, σε ολόκληρο το εύρος του Δήμου.

Σημαντική αλλαγή σημειώθηκε στις Οικονομικές Υπηρεσίες, τις οποίες αναλαμβάνει ο κ. Κώστας Τσεριώνης, χαρτοφυλάκιο που κατά τον προηγούμενο χρόνο διαχειριζόταν ο ίδιος ο Δήμαρχο και το 2024 – 2025 ο κ. Σπύρος Λαμπρινός. Αυτό δείχνει και την εμπιστοσύνη με την οποία περιβάλει τον κύριο Τσεριώνη, αναθέτοντας του μία ακόμα νευραλγική υπηρεσία.

Στο μεταξύ, την περασμένη Παρασκευή πραγματοποιήθηκε η πρώτη χρονικά παράδοση – παραλαβή στην Αντιδημαρχία Παιδείας, με τον κ. Γιώργο Κράλλη να αναλαμβάνει επίσημα τα καθήκοντα από τον κ. Γιάννη Αθανασόπουλο, ενισχύοντας με τον τομέα της Παιδείας τις αρμοδιότητες του σε Αθλητισμό, Τουρισμό και Νέα Γενιά.

Ο κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος, αφού ευχαρίστησε τους απερχόμενους Αντιδημάρχους για την καθοριστική συμβολή τους στο μέχρι σήμερα έργο, ευχήθηκε στους νέους μια δημιουργική και παραγωγική θητεία. Όπως τόνισε: «Οι νέες Αντιδημαρχίες αντανακλούν με σαφήνεια την αντίληψη διοίκησης που πρεσβεύουμε ως δημοτική αρχή. Ζητώ από όλους, παλαιά και νέα στελέχη, να συνεχίσουν την αγαστή συνεργασία τους. Μοναδικός μας στόχος παραμένει η αλλαγή νοοτροπίας, η βέλτιστη εξυπηρέτηση του δημότη και η αναβάθμιση της εικόνας της πόλης και των κοινοτήτων μας».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



