Δήμος Ήλιδας: Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα λόγω της επικείμενης κακοκαιρίας

Σε κατάσταση αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας, ενόψει της επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών έχει τεθεί ο Δήμος Ήλιδας και μάλιστα εξέδωσε ανακοίνωση, που έχει ως εξής:

Δήμος Πατρέων: Σε επιφυλακή οι υπηρεσίες του, έκτακτη συνεδρίαση του Τοπικού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΤΕΣΟΠΠ)

«Ο Δήμος Ήλιδας έχει τεθεί σε κατάσταση αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας, ενόψει της επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών, που αναμένεται να εκδηλωθούν τις επόμενες ώρες στην περιοχή, σύμφωνα με τα επίσημα προγνωστικά στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ).

Τα καιρικά φαινόμενα που προβλέπεται να επηρεάσουν τον Δήμο χαρακτηρίζονται από έντονη δυναμική και περιλαμβάνουν ισχυρές και κατά τόπους επικίνδυνες βροχοπτώσεις, καταιγίδες μεγάλης διάρκειας, ενδεχόμενες χαλαζοπτώσεις, καθώς και θυελλώδεις νότιους ανέμους.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας και του συντονισμού όλων των εμπλεκόμενων φορέων, συνεδρίασε εκτάκτως το απόγευμα του Σαββάτου 31 Ιανουαρίου 2026 το Τοπικό Επιχειρησιακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΤΕΣΟΠΠ) του Δήμου Ήλιδας.

Κατά τη συνεδρίαση καθορίστηκε το σχέδιο ενεργειών και ο τρόπος άμεσης επέμβασης των υπηρεσιών, με βασική προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας των πολιτών και των υποδομών.

Ο Δήμος Ήλιδας βρίσκεται σε διαρκή επιφυλακή, με τα αρμόδια συνεργεία και τις υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας έτοιμα να παρέμβουν όπου και όποτε απαιτηθεί.

Παράλληλα, η Πολιτική Προστασία του Δήμου απευθύνει ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να τηρούν βασικά μέτρα αυτοπροστασίας:

– Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες, ιδίως κατά την εκδήλωση των εντονότερων φαινομένων.

– Ασφαλίστε αντικείμενα σε μπαλκόνια, αυλές και ταράτσες (γλάστρες, τέντες, ελαφριές κατασκευές), τα οποία ενδέχεται να παρασυρθούν από τους ισχυρούς ανέμους.

– Αποφύγετε αυστηρά τη διέλευση από ρέματα, χειμάρρους και ιρλανδικές διαβάσεις, είτε πεζή είτε με όχημα.

– Ελέγξτε και καθαρίστε υδρορροές και φρεάτια έξω από τις κατοικίες και τις επιχειρήσεις σας, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη απορροή των υδάτων.

Ο Δήμος Ήλιδας καλεί όλους τους δημότες να επιδείξουν υπευθυνότητα και ψυχραιμία, να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Η πρόληψη και η συνεργασία όλων αποτελούν τον καθοριστικό παράγοντα για την ασφαλή αντιμετώπιση των ακραίων καιρικών φαινομένων».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



