Δήμος Ηλιδας: Θεοφάνεια στην Αμαλιάδα

Με λαμπρότητα ο εορτασμός των Θεοφανίων, στην Αμαλιάδα, στον Δήμο Ηλιδας.

Δήμος Ηλιδας: Θεοφάνεια στην Αμαλιάδα
02 Ιαν. 2026 10:10
Pelop News

Με την δέουσα επισημότητα και τη συμμετοχή του συνόλου των δημοτών, ο Δήμος Ήλιδας σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Ηλείας, θα εορτάσουν την Τρίτη 6/06/ 2026 τη μεγάλη εορτή των Αγίων Θεοφανίων.

Το επίκεντρο των εκδηλώσεων θα είναι -όπως κάθε χρόνο- στο Αλιευτικό Καταφύγιο Παλουκίου Αμαλιάδας, όπου θα πραγματοποιηθεί η τελετή του Αγιασμού των Υδάτων και η κατάδυση του Τιμίου Σταυρού.

Η εκδήλωση στο λιμανάκι θα ξεκινήσει αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Θείας Λειτουργίας και του Μεγάλου Αγιασμού στους Ιερούς Ναούς του Δήμου Ήλιδας.
Για τη διευκόλυνση των πιστών που επιθυμούν να παρευρεθούν, το πρόγραμμα στο Παλούκι έχει καθοριστεί ως εξής:

• 11:00 π.μ.: Προσέλευση πιστών και επισήμων στο Αλιευτικό Καταφύγιο.

• 11:15 π.μ.: Έναρξη της Ακολουθίας του Αγιασμού των Υδάτων.

• 11:30 π.μ.: Κατάδυση του Τιμίου Σταυρού.

Ο Δήμαρχος Ήλιδας κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος, απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση προς όλους τους δημότες και τους επισκέπτες της περιοχής, Όπως τονίζει: «Σε μια ημέρα ιδιαίτερου συμβολισμού και πνευματικής ανάτασης, καλούμαστε όλοι μαζί στο λιμάνι μας στο Παλούκι, για να λάβουμε την ευλογία του Αγιασμού των Υδάτων, ευχόμενοι μια χρονιά γεμάτη φως, υγεία και ελπίδα για τον τόπο μας.»

 

