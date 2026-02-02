Δήμος Ήλιδας: Ξεκινά η κατάθεση δικαιολογητικών για μειωμένα τέλη ύδρευσης σε ευπαθείς ομάδες

Σε εφαρμογή τίθεται η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας για ειδικό κοινωνικό τιμολόγιο ύδρευσης σε πολύτεκνους, τρίτεκνους και ΑμεΑ, με τη διαδικασία κατάθεσης δικαιολογητικών να ξεκινά από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

02 Φεβ. 2026 13:24
Pelop News

Έπειτα από την κίνηση υψηλού συμβολισμού αλλά και ουσιαστικής στήριξης, με την έγκριση στα τέλη του 2025 από το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας -με εισήγηση του Δημάρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου- για τη μείωση των τελών ύδρευσης σε συμπολίτες μας που ανήκουν σε ευπαθείς και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, πλέον ξεκινάει η διαδικασία της κατάθεση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Δικαίωμα στο ειδικό τιμολόγιο -βάσει της απόφασης- έχουν πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες, αλλά και ΑμεΑ, συμπεριλαμβανομένων των νεφροπαθών (με αναπηρία 67% και άνω), ενώ με την κίνηση αυτή, ο Δήμος Ήλιδας θέτει την κοινωνική συνοχή στο επίκεντρο της πολιτικής του, αποδεικνύοντας ότι η βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη παραμένει βασική του προτεραιότητα.

Η πιστοποίηση των δικαιούχων θα γίνεται μέσω της φυσικής τους παρουσίας στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ήλιδας (Δ/νση: Αχιλλέα Μπουντουβή 21Α – Τηλέφωνο: 2622029646 – Email: koin.padopoleio.ilidas@1254.syzefxis.gov.gr), όπου και θα συμπληρώνουν την ειδική αίτηση που θα συνοδεύει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Αυτά είναι:

ΓΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ:

  • Ταυτότητα και φωτοτυπία αυτής
  • Ε1
  • Πιστοποιητικό Πολυτεκνίας ή Τριτεκνίας (ΑΣΠΕ)
  • Τελευταίος Λογαριασμός Ύδρευσης
  • Φωτογραφία του ρολογιού ύδρευσης

   ΓΙΑ ΑΜΕΑ:

  • Ταυτότητα (και φωτοτυπία αυτής)
  • Ε1
  • Πιστοποιητικό Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)
  • Τελευταίος Λογαριασμός Ύδρευσης
  • Φωτογραφία του ρολογιού ύδρευσης

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, αυτά θα παραλαμβάνονται από την υπηρεσία μαζί με την συμπληρωμένη αίτηση, η οποία θα λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου. Εν συνεχεία, ο φάκελος θα διαβιβάζεται στην αρμόδια Υπηρεσία Ύδρευσης, όπου -μετά την ταυτοποίηση- θα ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για την έγκριση ή μη, αλλά και για το σύστημα τιμολόγησης.

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Ήλιδας, με αφορμή την έναρξη της διαδικασίας κατάθεσης των δικαιολογητικών: «Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται να ενεργοποιήσει και να εκσυγχρονίσει παλαιότερες αποφάσεις του Δήμου μας που -δυστυχώς- παρέμεναν μέχρι σήμερα ανενεργές, αποκαθιστώντας το αίσθημα δικαίου για τους συμπολίτες μας, που παρουσιάζονται ως πιο ευάλωτοί στη σημερινή οικονομική συγκυρία.

Η πρόσβαση στο κοινωνικό αγαθό του νερού με ευνοϊκούς όρους -για όσους έχουν ανάγκη- δεν είναι παροχή, αλλά υποχρέωση μιας ευνομούμενης τοπικής κοινωνίας».

