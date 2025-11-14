Δήμος Καλαβρύτων: Από σήμερα σε διαβούλευση η Α’ Φάση του Στρατηγικού Σχεδιασμού

Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται από σήμερα Παρασκευή 14/11/2025 έως την Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025 το εγκεκριμένο κείμενο του Στρατηγικού Σχεδιασμού (Α’ Φάση) του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2025 – 2028 του Δήμου Καλαβρύτων.

Ο Δήμος Καλαβρύτων καλεί φορείς και πολίτες να καταθέσουν τις απόψεις, τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, συμμετέχοντας ενεργά στη διαβούλευση.

Να σημειωθεί ότι ο Στρατηγικός Σχεδιασμός αποτελεί την Α΄ Φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος και περιλαμβάνει την καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, την Ανάλυση SWOT, καθώς και τον καθορισμό του οράματος, των στρατηγικών στόχων και των αξόνων προτεραιότητας της αναπτυξιακής πολιτικής του Δήμου. Εκπονήθηκε δε από τις Υπηρεσίες του Δήμου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και εγκρίθηκε από την Δημοτική Επιτροπή με την 260/2025 απόφασή της.

Στη συνέχεια, το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαβρύτων με την υπ΄αριθμ. 143/2025 απόφασή του ψήφισε το κείμενο του Στρατηγικού Σχεδιασμού – Α΄ Φάση Επιχειρησιακού Προγράμματος 2025-2028 Δήμου Καλαβρύτων το οποίο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τίθεται πλέον σε δημόσια διαβούλευση.

Η διαβούλευση, όπως αναφέρθηκε, θα διενεργηθεί το διάστημα 14/11/2025 – 01/12/2025 και κατά τη διάρκειά της, οι τοπικοί φορείς και οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν εγγράφως ή ηλεκτρονικά τις προτάσεις τους, οι οποίες θα ληφθούν υπόψη κατά την οριστικοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού.

Για το σκοπό αυτό το εγκεκριμένο κείμενο του Στρατηγικού Σχεδιασμού, σχετική πλατφόρμα και ερωτηματολόγιο δημόσιας διαβούλευσης έχουν αναρτηθεί σε ειδικό πλαίσιο στην ιστοσελίδα του Δήμου www.kalavrita.gr.

Η υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων μπορεί να γίνεται με τους εξής τρόπους:

1. Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας diavouleusi.kalavrita.gr και ερωτηματολογίου https://forms.gle/dKmu4cRn8aoYNfzn6

2. Μέσω ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου στη διεύθυνση email: epdk@kalavrita.gr

3. Εγγράφως, με φυσική παρουσία στο Πρωτόκολλο του Δήμου, (εργάσιμες ημέρες και ώρα 8:00 π.μ. – 14:00 μ.μ.).

4. Ταχυδρομικά στη Διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ, Πλατεία Πετμεζαίων, Τ.Κ. 250 01 Καλάβρυτα. (Προς Τμήμα Προγραμματισμού και ΤΠΕ – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα).

Για κάθε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Προγραμματισμού και ΤΠΕ του Δήμου (αρμόδιος υπάλληλος κ. Ρεστέμης Νικόλαος – Τηλ. 2692360431, email: nrestemis@1363.syzefxis.gov.gr )

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελεί ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό εργαλείο για την τοπική και εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου και προϊόν συστηματικής ανάλυσης των κοινωνικών, οικονομικών, περιβαλλοντικών και διοικητικών παραμέτρων που καθορίζουν τη δυναμική της περιοχής, σε ευθυγράμμιση με τις εθνικές και περιφερειακές αναπτυξιακές στρατηγικές.

Η σύνταξή του έχει στόχο την ανάδειξη και αξιοποίηση των τοπικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων, την αντιμετώπιση των κρίσιμων σύγχρονων προκλήσεων και την ενίσχυση της βιώσιμης και ισόρροπης ανάπτυξης της περιοχής.

Αποσκοπεί δε στην εισαγωγή συστηματικών διαδικασιών σχεδιασμού, προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης των δράσεων του Δήμου εστιάζοντας στη συμμετοχικότητα, στη διαφάνεια, στην λογοδοσία και στην προσήλωση σε αρχές χρηστής διακυβέρνησης, με σκοπό τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, της περιβαλλοντικής προστασίας και ανθεκτικότητας, της τοπικής κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης.

Αποτελείται από δυο ενότητες, την Α΄ φάση (Στρατηγικός Σχεδιασμός) η οποία περιλαμβάνει την καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, την

Ανάλυση SWOT καθώς και τον καθορισμό του οράματος, των στρατηγικών στόχων και των αξόνων προτεραιότητας της αναπτυξιακής πολιτικής του Δήμου και τη Β΄ φάση (Επιχειρησιακός Σχεδιασμός) όπου εξειδικεύει τη στρατηγική σε συγκεκριμένες δράσεις, προϋπολογισμό, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και μηχανισμούς παρακολούθησης και αξιολόγησης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



