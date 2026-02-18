Δήμος Καλαβρύτων: Καρναβαλικές παρελάσεις την Κυριακή σε Κλειτορία, Σκεπαστό, Δάφνη και Ψωφίδα

Δείτε το πρόγραμμα του τελευταίου τριημέρου

Δήμος Καλαβρύτων: Καρναβαλικές παρελάσεις την Κυριακή σε Κλειτορία, Σκεπαστό, Δάφνη και Ψωφίδα
18 Φεβ. 2026 11:50
Pelop News

Κορυφώνονται αυτή την εβδομάδα οι αποκριάτικες εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Δήμος Καλαβρύτων με την πολύτιμη συνδρομή και συνεργασία Συλλόγων σ’ όλες τις Δημοτικές Ενότητες.

Κέφι, χορός, ξεφάντωμα, αναβίωση παραδοσιακών εθίμων και φυσικά παρελάσεις με τη συμμετοχή καρναβαλιστών κάθε ηλικίας περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της τελευταίας εβδομάδας.

«Καλούμε όλους τους συνδημότες μας, όλους τους επισκέπτες μας, μικρούς και μεγάλους, να πάρουν μέρος στις εκδηλώσεις της τελευταίας εβδομάδας που έχει ετοιμάσει ο Δήμος Καλαβρύτων μαζί με Συλλόγους μας από κάθε Δημοτική Ενότητα. Ελάτε να διασκεδάσουμε μαζί, να χαρούμε αυτή τη γιορτή ελπίδας, ζωής και αισιοδοξίας. Καλές Απόκριες σε όλες και όλους», αναφέρει σε δήλωση του ο Δήμαρχος Καλαβρύτων και Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας Θανάσης Παπαδόπουλος.

Το πρόγραμμα των αποκριάτικων εκδηλώσεων αυτής της εβδομάδας στον Δήμο Καλαβρύτων έχει ως εξής:

ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Στις 3 μ.μ. στα Καλάβρυτα, η (αναβληθείσα, λόγω καιρού) αναβίωση του Γαϊδουρόγαμου με την συνδιοργάνωση του Θεατρικού Ομίλου Καλαβρύτων «Πάνος Μίχος».

Στις 5 μ.μ. ένα μοναδικό δρώμενο για τους μικρούς καρναβαλιστές που θα πλέξουν το παραδοσιακό γαϊτανάκι γεμίζοντας την πλατεία με χρώματα, κέφι και μουσική.

Στις 7.30 το βράδυ, νυχτερινή παρέλαση καρναβαλιστών και αρμάτων.

ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Στις 12.30 μ.μ. στην Κλειτορία (κεντρική πλατεία) παρέλαση μικρών και μεγάλων καρναβαλιστών και αναβίωση του παραδοσιακού Γαϊδουρόγαμου με την συνδιοργάνωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Κλειτορίας.

Επίσης, στις 12.30 μ.μ. στην κεντρική πλατεία της Δάφνης, παρέλαση μικρών και μεγάλων καρναβαλιστών με τη συνδιοργάνωση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου Δάφνης και του Συλλόγου Δαφναίων Αθηνών και Πειραιά.

Στην Ψωφίδα (κεντρική πλατεία), στις 11 π.μ. παρέλαση μικρών και μεγάλων καρναβαλιστών, σε συνδιοργάνωση με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ψωφίδας «Ερικύνη Αφροδίτη».

Στο Σκεπαστό (κεντρική πλατεία), στις 2 το απόγευμα, η μεγάλη παρέλαση μικρών και μεγάλων καρναβαλιστών, σε συνδιοργάνωση με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σκεπαστού.

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Στα Καλάβρυτα, στον Σταθμό του Οδοντωτού, στις 12 μ. παραδοσιακά Κούλουμα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καλαβρύτων.
Στην Κλειτορία, στις 10 το πρωί, παραδοσιακά Κούλουμα με την συνδιοργάνωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Κλειτορίας και των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων.

Επίσης στις 10 π.μ. στο Πάος, στην κεντρική πλατεία, παραδοσιακά Κούλουμα, μουσική χορός και προσφορα σαρακοστιανών εδεσμάτων σε συνδιοργάνωση με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πάου.

Τις εκδηλώσεις συνδιοργανώνουν: Δήμος Καλαβρύτων, Αντιδημαρχία Πολιτισμού, Τουρισμού και Αθλητισμού, Πολιτιστικός Σύλλογος Καλαβρύτων, Πολιτιστικός Σύλλογος Σκεπαστού, Θεατρικός Όμιλος «Πάνος Μίχος», Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Καλαβρύτων «Αγλαΐα Κόντη – Ελένη Χάμψα», Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου – Λυκείου Καλαβρύτων «Ευσέβιος Κηπουργός», Πολιτιστικός Σύλλογος Κλειτορίας, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού – Νηπιαγωγείου Κλειτορίας, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου – Λυκείου Κλειτορίας, Πολιτιστικός Σύλλογος Ψωφίδας «Ερικύνη Αφροδίτη», Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου Δάφνης, Σύλλογος Δαφναίων Αθηνών – Πειραιά.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:00 Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ στην «Π»: Κρίση παιδείας και νοοτροπίας
13:55 Καβάλα: Στο δημοτικό συμβούλιο η δωρεάν εκταφή 150 τάφων θυμάτων Covid-19
13:51 Τα οικονομικά της ΕΕ είναι απροστάτευτα σε κρούσματα απάτης.
13:45 Αστυπάλαια: Ψαράς βούτηξε με 10 μποφόρ για να σώσει το καΐκι του ΒΙΝΤΕΟ
13:39 Σύλληψη 19χρονου στο «Ελ. Βενιζέλος» με 15,5 κιλά κάνναβης – Ερευνάται διεθνές κύκλωμα
13:33 Δημοσκόπηση στις ΗΠΑ: Αυξάνεται η δυσαρέσκεια για Τραμπ – Σκληροί χαρακτηρισμοί από σημαντικό ποσοστό πολιτών
13:28 Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: «Μια είναι η καπετάνισσα» – Αιχμές και σχόλια με ναυτικούς συμβολισμούς
13:25 «Ανθρωπόμορφες Ρωγμές+» στην Πάτρα – Εικαστική έκθεση στην Αγορά Αργύρη από 7 έως 21 Μαρτίου
13:17 Στους δρόμους οι συνταξιούχοι – Μαζική πορεία στο κέντρο της Αθήνας με αιχμή τις αυξήσεις
13:14 Ιταλία: Χιονοστιβάδα “καταπίνει” σκιερ ΒΙΝΤΕΟ
13:12 Το τελευταίο «αντίο» στην Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη – Σε κλίμα συγκίνησης η κηδεία στο Α΄ Νεκροταφείο
13:08 Πτώση 10% καταγράφουν τα «πράσινα» τιμολόγια ρεύματος
13:03 Το Πανεπιστήμιο Πατρών επιστρέφει στις παρελάσεις του Πατρινού Καρναβαλιού με το άρμα «Αρλεκίνοι»
13:00 Επενδυτής για την ΕΒΟ: Διεθνής διαγωνισμός για το ιστορικό εργοστάσιο – Τα ΕΑΣ αποφασίζουν την ανάπτυξη μονάδας κατασκευής οβίδων στο Αίγιο
13:00 Κύκλωμα κλοπών και παράνομης διακίνησης φαρμάκων εξαρθρώθηκε στην Αθήνα – Χιλιάδες χάπια και έγγραφα στα ευρήματα
12:59 Ανακοίνωση από την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Β. Πελοποννήσου για τις αθλητικές εγκαταστάσεις
12:53 Συνεχίζονται τα play-offs στην Α΄ κατηγορία, ξεχωρίζει το Αχαϊκή-Κεραυνός
12:46 Χρυσοχοΐδης: Υπερπληθυσμός στις φυλακές, σχέδιο για 8 νέες – Ποιες κάμερες θα βεβαιώνουν παραβάσεις
12:41 Δήμος Πατρέων και εκπαιδευτικοί σε διάλογο για σχολεία, υποδομές και εξελίξεις στην εκπαίδευση
12:40 Κέα: Η «πύλη» των Κυκλάδων
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ