Δήμος Καλαβρύτων: Καρναβαλικές παρελάσεις την Κυριακή σε Κλειτορία, Σκεπαστό, Δάφνη και Ψωφίδα

Κορυφώνονται αυτή την εβδομάδα οι αποκριάτικες εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Δήμος Καλαβρύτων με την πολύτιμη συνδρομή και συνεργασία Συλλόγων σ’ όλες τις Δημοτικές Ενότητες.

Κέφι, χορός, ξεφάντωμα, αναβίωση παραδοσιακών εθίμων και φυσικά παρελάσεις με τη συμμετοχή καρναβαλιστών κάθε ηλικίας περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της τελευταίας εβδομάδας.

«Καλούμε όλους τους συνδημότες μας, όλους τους επισκέπτες μας, μικρούς και μεγάλους, να πάρουν μέρος στις εκδηλώσεις της τελευταίας εβδομάδας που έχει ετοιμάσει ο Δήμος Καλαβρύτων μαζί με Συλλόγους μας από κάθε Δημοτική Ενότητα. Ελάτε να διασκεδάσουμε μαζί, να χαρούμε αυτή τη γιορτή ελπίδας, ζωής και αισιοδοξίας. Καλές Απόκριες σε όλες και όλους», αναφέρει σε δήλωση του ο Δήμαρχος Καλαβρύτων και Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας Θανάσης Παπαδόπουλος.

Το πρόγραμμα των αποκριάτικων εκδηλώσεων αυτής της εβδομάδας στον Δήμο Καλαβρύτων έχει ως εξής:

ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Στις 3 μ.μ. στα Καλάβρυτα, η (αναβληθείσα, λόγω καιρού) αναβίωση του Γαϊδουρόγαμου με την συνδιοργάνωση του Θεατρικού Ομίλου Καλαβρύτων «Πάνος Μίχος».

Στις 5 μ.μ. ένα μοναδικό δρώμενο για τους μικρούς καρναβαλιστές που θα πλέξουν το παραδοσιακό γαϊτανάκι γεμίζοντας την πλατεία με χρώματα, κέφι και μουσική.

Στις 7.30 το βράδυ, νυχτερινή παρέλαση καρναβαλιστών και αρμάτων.

ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Στις 12.30 μ.μ. στην Κλειτορία (κεντρική πλατεία) παρέλαση μικρών και μεγάλων καρναβαλιστών και αναβίωση του παραδοσιακού Γαϊδουρόγαμου με την συνδιοργάνωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Κλειτορίας.

Επίσης, στις 12.30 μ.μ. στην κεντρική πλατεία της Δάφνης, παρέλαση μικρών και μεγάλων καρναβαλιστών με τη συνδιοργάνωση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου Δάφνης και του Συλλόγου Δαφναίων Αθηνών και Πειραιά.

Στην Ψωφίδα (κεντρική πλατεία), στις 11 π.μ. παρέλαση μικρών και μεγάλων καρναβαλιστών, σε συνδιοργάνωση με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ψωφίδας «Ερικύνη Αφροδίτη».

Στο Σκεπαστό (κεντρική πλατεία), στις 2 το απόγευμα, η μεγάλη παρέλαση μικρών και μεγάλων καρναβαλιστών, σε συνδιοργάνωση με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σκεπαστού.

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Στα Καλάβρυτα, στον Σταθμό του Οδοντωτού, στις 12 μ. παραδοσιακά Κούλουμα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καλαβρύτων.

Στην Κλειτορία, στις 10 το πρωί, παραδοσιακά Κούλουμα με την συνδιοργάνωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Κλειτορίας και των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων.

Επίσης στις 10 π.μ. στο Πάος, στην κεντρική πλατεία, παραδοσιακά Κούλουμα, μουσική χορός και προσφορα σαρακοστιανών εδεσμάτων σε συνδιοργάνωση με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πάου.

Τις εκδηλώσεις συνδιοργανώνουν: Δήμος Καλαβρύτων, Αντιδημαρχία Πολιτισμού, Τουρισμού και Αθλητισμού, Πολιτιστικός Σύλλογος Καλαβρύτων, Πολιτιστικός Σύλλογος Σκεπαστού, Θεατρικός Όμιλος «Πάνος Μίχος», Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Καλαβρύτων «Αγλαΐα Κόντη – Ελένη Χάμψα», Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου – Λυκείου Καλαβρύτων «Ευσέβιος Κηπουργός», Πολιτιστικός Σύλλογος Κλειτορίας, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού – Νηπιαγωγείου Κλειτορίας, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου – Λυκείου Κλειτορίας, Πολιτιστικός Σύλλογος Ψωφίδας «Ερικύνη Αφροδίτη», Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου Δάφνης, Σύλλογος Δαφναίων Αθηνών – Πειραιά.

