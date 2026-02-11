Δήμος Πατρέων: Σε τροχιά πιστοποίησης ISO υπηρεσιών – Στόχος η αναβάθμιση της εξυπηρέτησης πολιτών

Ο Δήμος Πατρέων στοχεύοντας στη βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη, με βάση ευρωπαϊκές προδιαγραφές, προχωρά στην εφαρμογή συστημάτων ποιότητας ISO. Η απόκτηση των πιστοποιητικών αυτών θα γίνει αρχικά από τις Διευθύνσεις Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ και Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής, με μελλοντικό στόχο την επέκτασή της σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου.

Για το θέμα αυτό πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο παρουσίαση – ενημέρωση με θέμα Εφαρμογή Συστημάτων Ποιότητας ISO 9001:2015 και ISO14001:2015 στον Δήμο Πατρέων».

Στην παρουσίαση παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Χρήστος Κορδάς, η Γενική Γραμματέας του Δήμου, Σταρούλα Ντουντούμη, οι Δ/ντες των δύο παραπάνω διευθύνσεων Δημήτρης Νικολάου και Πέτρος Γανός, καθώς και Μηχανικοί, Αρχιτέκτονες και προγραμματιστές που τις στελεχώνουν.

Το Έργο που πρόκειται να ξεκινήσει άμεσα, αποτελείται από 4 Φάσεις και θα ολοκληρωθεί εντός του 2027. Την παρουσίαση έκανε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Η/Μ Γιάννης Μαυρόκοτας, MSc Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε., ενώ την ομάδα εργασίας πλαισίωσαν ο Δρ. Βασίλης Δαρσινός, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Τεχνολογίας Υπολογιστών και Πέτρος Σφήκας, Διπλ. Μηχανολόγος και Αεροναυπηγός Μηχανικός.

Ο Δήμαρχος Πατρέων σε παρέμβασή του συνεχάρη τους συντελεστές του έργου που θα συμβάλει ουσιαστικά στην εξοικονόμηση πόρων στις δύο Διευθύνσεις του Δήμου.

«Ο Δήμος οικοδομεί ένα οργανωμένο πλαίσιο συνεχούς βελτίωσης των υπηρεσιών του και ο στόχος μας είναι η μέγιστη αξιοποίηση όλων των δυνάμεών μας για το καλό της πόλης και την εξυπηρέτηση του πολίτη».

Η απόκτηση των διεθνών προτύπων ISO προβλέπουν τυποποίηση των επιμέρους διαδικασιών για την επίτευξη ενός έργου με στόχο την εξυπηρέτηση του πολίτη με κυρίαρχο προσανατολισμό την παροχή υπηρεσιών ποιότητας.

Η εφαρμογή του προτύπου ISO 14001:2015 θα βοηθήσει τον Δήμο Πατρέων να αντιμετωπίσει ζητήματα οργάνωσης και καθημερινές προκλήσεις.

