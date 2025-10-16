Δήμος Πατρέων: «Τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων καλύπτονται πλήρως από τον Δήμο και τις Σχολικές Επιτροπές»

Η Δημοτική Αρχή Πατρέων και οι Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με αφορμή ερωτήματα που διατυπώθηκαν προς την Αντιδημαρχία Παιδείας, ενημερώνουν γονείς και διευθυντές σχολικών μονάδων ότι όλα τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων –όπως αναλώσιμα, καθαριστικά, χαρτιά υγείας, πετρέλαιο θέρμανσης, ρεύμα και νερό– καλύπτονται πλήρως από τις Σχολικές Επιτροπές και τον Δήμο, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Όπως υπογραμμίζεται, η εξασφάλιση αυτών των αναγκών δεν αποτελεί ευθύνη των γονέων, οι οποίοι ήδη αντιμετωπίζουν αυξημένες οικονομικές υποχρεώσεις και πιέσεις, ιδιαίτερα σε συνθήκες ακρίβειας και αυξημένου κόστους ζωής.

Παράλληλα, η Δημοτική Αρχή τονίζει ότι θα συνεχίσει να διεκδικεί, μαζί με γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς, τα εξής:

Αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για την εκπαίδευση και τις σχολικές ανάγκες, ώστε κανένας γονιός να μην επιβαρύνεται οικονομικά για τη λειτουργία των σχολείων.

Διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων και τη μη απώλεια διδακτικών ωρών.

Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στον Δήμο για τις ανάγκες συντήρησης, καθαριότητας και φύλαξης των σχολικών μονάδων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Εξασφάλιση σύγχρονων και ασφαλών σχολικών κτιρίων με ευθύνη του κράτους.

Η ανακοίνωση κλείνει με τη διαβεβαίωση ότι η Δημοτική Αρχή θα συνεχίσει να παλεύει για δημόσια και δωρεάν παιδεία, χωρίς οικονομική επιβάρυνση των οικογενειών.

