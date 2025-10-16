Δημοσιεύθηκε η εικόνα του τέλους του Σινουάρ: Το Ισραήλ αποκαλύπτει φωτογραφία από τη Ράφα

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) έδωσε στη δημοσιότητα μια νέα φωτογραφία που απεικονίζει ανώτερους αξιωματικούς να στέκονται πάνω από το πτώμα του Γιαχία Σινουάρ, ηγέτη της Χαμάς και θεωρούμενου ως τον “αρχιτέκτονα” της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Η φωτογραφία, σύμφωνα με τους Times of Israel, τραβήχτηκε στις 17 Οκτωβρίου 2024, μία ημέρα μετά τον θάνατό του, στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπου ο Σινουάρ σκοτώθηκε από ισραηλινές δυνάμεις.

Στην εικόνα διακρίνονται ο υποστράτηγος Γιαρόν Φίνκελμαν, πρώην αρχηγός της Νότιας Διοίκησης, ο υποστράτηγος Οντέντ Μπασιούκ, πρώην επικεφαλής της Διεύθυνσης Επιχειρήσεων, και ο ταξίαρχος Μπαράκ Χιράμ, διοικητής της Μεραρχίας της Γάζας.

Η δημοσιοποίηση της φωτογραφίας έγινε στο πλαίσιο συλλογής εμβληματικών εικόνων του πολέμου που θα παρουσιαστούν σε έκθεση στο Κέντρο Γιτζάκ Ράμπιν στο Τελ Αβίβ, από την Κυριακή.

Η κίνηση του IDF προκάλεσε αντιδράσεις διεθνών μέσων και οργανώσεων, που κάνουν λόγο για επικοινωνιακή επίδειξη και προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, ενώ άλλοι τη θεωρούν ιστορικό ντοκουμέντο του πολέμου που καθόρισε τη Μέση Ανατολή.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



