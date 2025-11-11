Δημόσιο: «Φέσια» 3,77 δισ. ευρώ προς ιδιώτες, «μαύρη τρύπα» τα νοσοκομεία

Τα ληξιπρόθεσμα χρέη του Δημοσίου προς ιδιώτες συνεχίζουν να επιβαρύνουν την οικονομία, παρά τις δεσμεύσεις για τον περιορισμό τους. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, στο τέλος Σεπτεμβρίου 2025 τα συνολικά «φέσια» του Δημοσίου —μαζί με τις εκκρεμείς επιστροφές φόρων— ανήλθαν σε 3,77 δισ. ευρώ.

Τα νοσοκομεία εξακολουθούν να αποτελούν τη «μαύρη τρύπα» του κρατικού λογιστικού ισοζυγίου, συγκεντρώνοντας το μεγαλύτερο μέρος των καθυστερημένων πληρωμών.

Αναλυτικά τα στοιχεία των οφειλών

Νοσοκομεία: 1,664 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 43% από τα τέλη του 2024 (1,164 δισ. ευρώ). Μέσα σε εννέα μήνες, οι οφειλές αυξήθηκαν κατά μισό δισεκατομμύριο.

Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ): 612 εκατ. ευρώ, από 651 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο. Από αυτά, 249 εκατ. προέρχονται από τον ΕΟΠΥΥ.

Δήμοι και Περιφέρειες: 240 εκατ. ευρώ, ελαφρώς μειωμένα σε σχέση με τον Αύγουστο, αλλά 3,9% υψηλότερα από τα επίπεδα του Δεκεμβρίου 2024.

Λοιπά νομικά πρόσωπα: 222 εκατ. ευρώ, από 184 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024.

Κρατικός Προϋπολογισμός: 205 εκατ. ευρώ, έναντι 157 εκατ. ευρώ πέρυσι τον Δεκέμβριο, εκ των οποίων 169 εκατ. αφορούν έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Η συνολική εικόνα δείχνει στασιμότητα στις πληρωμές, με ορισμένους φορείς να παρουσιάζουν δομική αδυναμία εξόφλησης υποχρεώσεων.

Εκκρεμείς επιστροφές φόρων

Οι επιστροφές φόρων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, αν και παρουσιάζουν μικρή βελτίωση:

Συνολικά 826 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο (από 928 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο).

Από αυτά: 321 εκατ. ευρώ αφορούν άμεσους φόρους , 400 εκατ. ευρώ έμμεσους , 99 εκατ. ευρώ μη φορολογικά έσοδα , 178 εκατ. ευρώ παραμένουν σε εκκρεμότητα λόγω ελλιπών δικαιολογητικών ή μη εντοπισμού δικαιούχων.



Το υπουργείο Οικονομικών εξετάζει την ενεργοποίηση μηχανισμού ειδοποιήσεων σε φορολογούμενους που δικαιούνται επιστροφές, για να επιταχυνθεί η εκκαθάριση.

Νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα παρακολούθησης

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, προωθείται η δημιουργία πλατφόρμας παρακολούθησης οφειλών του Δημοσίου. Μέσω αυτής θα καταγράφονται σε πραγματικό χρόνο:

το ύψος των χρεών ανά φορέα,

η διάρκεια καθυστέρησης,

και η συμμόρφωση με τα όρια πληρωμών.

Οι ασυνεπείς οργανισμοί θα τίθενται υπό αυξημένη εποπτεία, ενώ τα σχετικά στοιχεία θα δημοσιοποιούνται για λόγους διαφάνειας και λογοδοσίας.

