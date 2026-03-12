Δημόσιο: Οριζόντιες αυξήσεις σε 770.000 υπαλλήλους από 1η Απριλίου, ποιοι είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι

Σημαντικές ανατροπές στις απολαβές του δημόσιου τομέα φέρνει η 1η Απριλίου 2026, καθώς τίθεται σε εφαρμογή η νέα κυβερνητική μεταρρύθμιση που συνδέει τον κατώτατο μισθό του ιδιωτικού τομέα με το μισθολόγιο των κρατικών λειτουργών. Η αύξηση του βασικού μισθού στα 930 ευρώ (μεικτά) αναμένεται να επηρεάσει οριζόντια περίπου 770.000 υπαλλήλους.

Η αρχή της «συμπόρευσης»

Η βασική φιλοσοφία της παρέμβασης είναι να μην υπολείπεται πλέον ο εισαγωγικός μισθός στην κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.) του Δημοσίου από τον κατώτατο μισθό του ιδιωτικού τομέα. Έτσι, η αύξηση των 50 ευρώ που ανεβάζει τον κατώτατο από τα 880 στα 930 ευρώ, θα μεταφερθεί αυτόματα σε όλα τα μισθολογικά κλιμάκια, διατηρώντας τις υφιστάμενες αποστάσεις μεταξύ των βαθμίδων.

Ποιοι επηρεάζονται

Η ενίσχυση δεν αφορά μόνο τους νεοπροσληφθέντες, αλλά επεκτείνεται σε όλη την ιεραρχία της δημόσιας διοίκησης, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών μισθολογίων. Συγκεκριμένα, οι αυξήσεις αφορούν:

Πολιτικούς υπαλλήλους όλων των κατηγοριών (ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ, ΠΕ).

Ενστόλους (Ένοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας).

Ιατρούς του ΕΣΥ , δικαστικούς λειτουργούς και ερευνητές.

Πανεπιστημιακούς.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, ένας υπάλληλος που σήμερα αμείβεται με 1.200 ευρώ θα δει τον μισθό του να διαμορφώνεται στα 1.250 ευρώ, ενώ το μεσοσταθμικό ετήσιο όφελος, αν συνυπολογιστούν οι μειώσεις φόρων και οι αναμορφώσεις ειδικών μισθολογίων, εκτιμάται στα 620 ευρώ.

Ο οδικός χάρτης μέχρι το 2028

Η κυβέρνηση στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση των εισοδημάτων, με τον κατώτατο μισθό να αναμένεται να φτάσει τα 950 ευρώ το 2027. Από το 2028, το σύστημα αναπροσαρμογής αλλάζει ριζικά, καθώς οι αυξήσεις θα προκύπτουν μέσω ενός μαθηματικού αλγορίθμου που θα βασίζεται σε αντικειμενικά στοιχεία, όπως ο πληθωρισμός και η παραγωγικότητα της οικονομίας, αποσυνδέοντας τη διαδικασία από καθαρά πολιτικές αποφάσεις.

