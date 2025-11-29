Δημόσιο: Παράταση στην προθεσμία πληρωμής οφειλών Νοεμβρίου 2025

Έως την 1η Δεκεμβρίου

Δημόσιο: Παράταση στην προθεσμία πληρωμής οφειλών Νοεμβρίου 2025
29 Νοέ. 2025 14:37
Pelop News

Όπως γνωστοποιήθηκε παρατείνεται η προθεσμία πληρωμής κάθε είδους βεβαιωμένων υποχρεώσεων και ρυθμίσεων έως τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου 2025, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Δώρο Χριστουγέννων: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την καταβολή του

Ο λόγος είναι τα τεχνικά προβλήματα που παρουσιάστηκαν σε συστήματα πληρωμών τραπεζών χθες, Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025, καταληκτική ημερομηνία πληρωμής φορολογικών οφειλών (σ.σ. δόσεις τρεχουσών χρεών ή ρυθμίσεων) προς την ΑΑΔΕ, με αποτέλεσμα τη μη ολοκλήρωση των καταβολών από τους πολίτες.

Οι προσαυξήσεις, που έχουν υπολογιστεί ή τυχόν υπολογιστούν από το κλείσιμο της χθεσινής ημέρας μέχρι και τη Δευτέρα 1/12, διαγράφονται.

