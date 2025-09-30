Δημοσκόπηση Data Consultants: Κώστας Ρηγόπουλος, Νίκος Μοίραλης και Λευτέρης Κουσούλης σχολιάζουν τα ευρήματα

Μια νέα πολιτική εικόνα αναδύεται στη Δυτική Ελλάδα, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Data Consultants που δημοσιεύει η εφημερίδα «Πελοπόννησος». Η έρευνα αποτυπώνει την εκλογική δυναμική των κομμάτων, με τη Νέα Δημοκρατία να παραμένει πρωτοπόρος, αλλά ταυτόχρονα να διαφαίνονται ρήγματα στην εμπιστοσύνη προς το κυβερνών κόμμα και ενδείξεις ανασύνθεσης της πολιτικής σκηνής.

Σταθερή η Νέα Δημοκρατία παρά τη φθορά

Ο αντιπρόεδρος της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας Κώστας Ρηγόπουλος, μιλώντας στον Peloponnisos FM 103,9 στην εκπομπή «Μαζί στον αέρα… Καλημέρα!», τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την κυριαρχία της χάρη σε σταθερούς πυλώνες και την αδυναμία της αντιπολίτευσης να παρουσιάσει ολοκληρωμένη εναλλακτική πρόταση.

💡 Κύριοι παράγοντες για την εκλογική κυριαρχία της ΝΔ:

Προσωπικότητα Πρωθυπουργού & Σταθερότητα: Οι πολίτες εμπιστεύονται τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη σταθερότητα που παρέχει η κυβέρνηση.

Κυβερνητικό έργο & Προοπτική Ανάκαμψης: Η υλοποίηση κυβερνητικών έργων ενισχύει τη δυνατότητα ανάκαμψης των ποσοστών.

Δεξαμενές ψηφοφόρων: Ικανότητα άντλησης υποστήριξης από τον κεντροδεξιό χώρο και τους αναποφάσιστους.

Αδυναμία αντιπολίτευσης: Η αντιπολίτευση δεν διαθέτει ολοκληρωμένη, αξιόπιστη πρόταση, γεγονός που περιορίζει τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ.

Όσο για τα υποθετικά νέα κόμματα, όπως εκείνο της Μαρίας Καρυστιανού ή ένα κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, ο Ρηγόπουλος εκτιμά ότι η ΝΔ διατηρεί την πρωτοκαθεδρία και τα νέα σχήματα εμφανίζουν κυρίως «αποτύπωμα συμπάθειας», χωρίς ουσιαστικό πολιτικό βάρος.

Το ΠΑΣΟΚ διαφωνεί με τα ευρήματα

Ο Νίκος Μοίραλης, γραμματέας της Νομαρχιακής του ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας τη δημοσκόπηση στον ίδιο σταθμό, αμφισβήτησε τα ποσοστά τόσο της ΝΔ όσο και του ΠΑΣΟΚ, επισημαίνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ υποεκτιμάται.

Υπενθύμισε τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των Τεμπών, τα οποία –κατά τον ίδιο– θα έπρεπε να είχαν πλήξει την κυβέρνηση.

Τόνισε τον στρατηγικό στόχο του ΠΑΣΟΚ για αυτόνομη πορεία και ηγεσία στον χώρο της κεντροαριστεράς , απορρίπτοντας κάθε πιθανότητα συνεργασίας με τη ΝΔ.

Σχολίασε τις πιθανές επιπτώσεις από νέα κόμματα και την απομάκρυνση στελεχών που επέλεξαν συνεργασία με κυβερνητικά κόμματα.

Νέα δεδομένα και προκλήσεις για τη ΝΔ

Ο πολιτικός επιστήμονας Λευτέρης Κουσούλης, μιλώντας στον Peloponnisos FM 103,9 στην εκπομπή «Έλα Χριστέ και Παναγία!», επισήμανε ότι τα σενάρια εμφάνισης νέων κομμάτων αλλάζουν πλήρως το πολιτικό σκηνικό.

Μιλά για οριστική εκλογική κατάρρευση της ΝΔ και το τέλος των αυτοδύναμων κυβερνήσεων.

Υπογραμμίζει ότι η εμπιστοσύνη στο κυβερνών κόμμα έχει διαρραγεί, οδηγώντας την κοινωνία σε αναζήτηση νέας πολιτικής έκφρασης.

Η κρίση εμπιστοσύνης και ο κατακερματισμός της αντιπολίτευσης υποχρεώνουν σε πολιτική ανασύνθεση, με τις πρώτες κάλπες να λειτουργούν ως αφετηρία νέων ισορροπιών και πιθανών κυβερνήσεων συμμαχίας.

Σύμφωνα με τον Κουσούλη, η κυβέρνηση εμφανίζει σημάδια πολιτικής κόπωσης, ενώ η επόμενη εκλογική αναμέτρηση θα επιφέρει νέα λόγια, νέες συμμαχίες και διαφορετικές ισορροπίες.

Συμπέρασμα

Η δημοσκόπηση της Data Consultants αποτυπώνει μια πολιτική περίοδο έντονης ανακατανομής δυνάμεων στη Δυτική Ελλάδα:

Η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρωτοπόρος, αλλά αντιμετωπίζει φθορά και αμφισβήτηση.

Το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει αυτόνομη πορεία και διεκδίκηση ηγετικού ρόλου στην κεντροαριστερά.

Νέα κόμματα και πολιτικά σχήματα αναμένεται να δοκιμάσουν τα όρια του σημερινού πολιτικού χάρτη.

Η πολιτική σκηνή της Δυτικής Ελλάδας δείχνει έτοιμη για ανασύνθεση και νέες ισορροπίες, με την επόμενη εκλογική αναμέτρηση να αποτελεί κρίσιμο σημείο αναφοράς για όλες τις πλευρές.

