Δημοσκόπηση GPO: Σταθερό προβάδισμα 13,2 μονάδων για τη ΝΔ – Αρνητικοί οι πολίτες σε ενδεχόμενα κόμματα Τσίπρα και Σαμαρά

Σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της GPO για τα Παραπολιτικά FM, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί ξεκάθαρο προβάδισμα στην εκτίμηση ψήφου, συγκεντρώνοντας 28,6%, έναντι 15,4% του ΠΑΣΟΚ, με τη διαφορά να διαμορφώνεται στις 13,2 ποσοστιαίες μονάδες.

Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 11,5%, το ΚΚΕ και η Πλεύση Ελευθερίας με 8,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 5,4%, η Φωνή Λογικής με 3,2%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 2,8%, η Νίκη με 2,6%, το ΜεΡΑ25 με 2,5% και η Νέα Αριστερά με 1,8%.

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 24,4%, το ΠΑΣΟΚ 13,2%, η Ελληνική Λύση 9,9%, ενώ ΚΚΕ και Πλεύση Ελευθερίας ισοβαθμούν στην τέταρτη θέση με 7,5%. Ο ΣΥΡΙΖΑ ακολουθεί με 4,6%, ενώ τα μικρότερα κόμματα καταγράφουν ποσοστά κάτω του 3%.

Τι απαντούν οι πολίτες για κόμματα Τσίπρα και Σαμαρά

Σχετικά με το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, το 74,1% των ερωτηθέντων απαντά όχι ή μάλλον όχι, ενώ μόλις το 23,9% δηλώνει ναι ή μάλλον ναι.

Αντίστοιχα, για πιθανό κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά, το 78,1% των πολιτών δηλώνει όχι ή μάλλον όχι, με μόλις 19,8% να απαντά θετικά.

Τέλος, στο ερώτημα πόσο πιθανό θα ήταν να ψηφίσουν ένα κόμμα Τσίπρα, το 78,4% απαντά «λίγο ή καθόλου», ενώ για ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά, το ποσοστό αυτό ανεβαίνει στο 90,3%, δείχνοντας ότι οι πολίτες εμφανίζονται επιφυλακτικοί απέναντι σε νέα πολιτικά εγχειρήματα.

