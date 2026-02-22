Δημοσκόπηση Marc: Σταθερό προβάδισμα ΝΔ, ποια η διαφορά από το δεύτερο κόμμα

Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση της εταιρείας Marc για λογαριασμό της εφημερίδας «Πρώτο Θέμα», η Νέα Δημοκρατία διατηρεί σημαντική υπεροχή έναντι του ΠΑΣΟΚ, με διαφορά 17,1 ποσοστιαίων μονάδων στην πρόθεση ψήφου και 18,4 μονάδες στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος. Πρόκειται για τη δεύτερη συνεχόμενη έρευνα της Marc από τον Οκτώβριο, η οποία καταγράφει ανοδική τάση στα ποσοστά του κόμματος της κυβέρνησης.

Στην πρόθεση ψήφου, τα κόμματα καταγράφουν τα εξής ποσοστά:

Νέα Δημοκρατία: 27,8%

ΠΑΣΟΚ: 10,7%

Πλεύση Ελευθερίας: 8,7%

Ελληνική Λύση: 8,1%

ΚΚΕ: 6,8%

ΣΥΡΙΖΑ: 5,2%

Φωνή Λογικής: 3,2%

ΜΕΡΑ 25: 2,2%

Κίνημα Δημοκρατίας: 2,1%

ΝΙΚΗ: 1,5%

Σπαρτιάτες: 1%

Νέα Αριστερά: 1%

Άλλο κόμμα: 2,4%

Άκυρο/Λευκό: 1,9%

Δεν θα ψηφίσω: 3,1%

Δεν έχω αποφασίσει: 14,3%

Στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής:

Νέα Δημοκρατία: 31,4%

ΠΑΣΟΚ: 13%

Πλεύση Ελευθερίας: 11,5%

Ελληνική Λύση: 10%

ΚΚΕ: 8%

ΣΥΡΙΖΑ: 6,4%

Φωνή Λογικής: 4,2%

ΜΕΡΑ 25: 2,8%

Κίνημα Δημοκρατίας: 2,5%

ΝΙΚΗ: 2,2%

Σπαρτιάτες: 1,1%

Νέα Αριστερά: 1,1%

Άλλο κόμμα: 5,2%

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τις 9 έως τις 18 Φεβρουαρίου 2026, σε πανελλαδικό δείγμα 1.314 ατόμων.

