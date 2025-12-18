Δημοσκόπηση Metron Analysis: Στο 27% η ΝΔ με προβάδισμα 12,9 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ, το 71% θεωρεί δίκαια τα αιτήματα των αγροτών

Το ισχυρό προβάδισμα της ΝΔ και – κυρίως – του Κυριάκου Μητσοτάκη για την πρωθυπουργία παρά την αρνητική συγκυρία λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ και αγροτικών κινητοποιήσεων καταγράφει η μέτρηση της Metron Analysis που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Mega. Το κυβερνών κόμμα χάνει 2,3 μονάδες σε σχέση με την μέτρηση του Νοεμβρίου και καταγράφεται στο 21% στην πρόθεση και στο 27% στην εκτίμηση ψήφου, ενώ το ΠΑΣΟΚ έχει μικρά κέρδη της τάξης των 0,6 μονάδων.

Χαμός στην Εξεταστική: «Δεν θα ακούω συκοφαντίες από ένα θρασύδειλο», «αυτό που κάνετε είναι φασισμός», «περιμένετε ομαδικές μηνύσεις»

Ωστόσο, τόσο η εικόνα του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όσο και – κυρίως – του προέδρου του παραμένει «θολή»: Το ΠΑΣΟΚ έχει μόλις 10% θετικές γνώμες, ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι τέταρτος στην κατάταξη για την πρωθυπουργία, ενώ πέφτει στην έκτη θέση στη δημοτικότητα μεταξύ των πολιτικών αρχηγών, πίσω και από τον Σωκράτη Φάμελλο και από τον Αλέξη Χαρίτση, το κόμμα του οποίου μένει στο 2,7% στην εκτίμηση ψήφου. Ο Νίκος Ανδρουλάκης χάνει μία μονάδα δημοτικότητας, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης κερδίζει μία μονάδα και παραμένει τρίτος με 31%, πίσω από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου(40%) και τον Δημήτρη Κουτσούμπα (36%).

Ο κ. Μητσοτάκης έχει 26% στην κατάταξη της καταλληλότητας για την πρωθυπουργία, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου στη δεύτερη θέση με 8%. Την τρίτη θέση μοιράζονται ο Αλέξης Τσίπρας και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7% και ακολουθεί ο Κυριάκος Βελόπουλος με 5%.

Η κυβέρνηση παίρνει 34% θετικές γνώμες στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και στα γεωπολιτικά και 22% στα θέματα της καθημερινότητας, αλλά μόλις 15% στα θέματα δικαιοσύνης, λογοδοσίας και διαφάνειας και 12% στα θέματα οικονομίας. Παράλληλα, το 71% λέει ότι η πορεία της χώρας είναι σε λάθος κατεύθυνση, από 69% τον Νοέμβριο.

Τα show δίνουν πόντους

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας που άλλαξε «τεραίν» – ξέχασε τα Τέμπη και αφιερώθηκε στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με συνεχή show που έχουν μεγάλο πέρασμα στα social media – είναι η κερδισμένη της συγκυρίας, αφού το κόμμα της κερδίζει 2,7 μονάδες μέσα σε έναν μήνα στην εκτίμηση ψήφου και ανεβαίνει στο 12,5% και στην τρίτη θέση, μπροστά από την Ελληνική Λύση που μένει τέταρτη με 11,6% παρότι κερδίζει 1,6 μονάδες σε σχέση με τον Νοέμβριο.

Άνοδο σχεδόν μίας μονάδας εμφανίζει το ΚΚΕ που πάει από το 7,5% στο 8,4%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ πέφτει από το 6,1% στο 5,5%. Μισή μονάδα πάνω – στο 4,9% – δίνει η Metron Analysis στη Φωνή Λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου.

Η μέτρηση βγάζει 8κομματική Βουλή, με τη Νίκη(2,1%) , τους Σπαρτιάτες(0,5%), τη Νέα Αριστερά(2,7%) και το κόμμα Κασσελάκη(1,4% από 2,7%) να μένουν καθαρά εκτός.

Τα «κόμματα» Τσίπρα – Καρυστιανού

Στο 11% βρίσκει η Metron Analysis τον «πυρήνα» της δυνητικής ψήφου σε ένα κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, μία μονάδα πάνω σε σχέση με τον Νοέμβριο. Ο πρώην πρωθυπουργός έχει σημαντική διείσδυση άνω του 50% στους αριστερούς και τους κεντροαριστερούς ψηφοφόρους, αλλά το πέρασμά του στον χώρο του Κέντρου παραμένει χαμηλό, στο 20%. Πάντως, η «περίμετρός» είναι στο 22%.

Αρκετά πιο ψηλά, στο 30% βρήκε η εταιρεία την «περίμετρο» ενός κόμματος από την Μαρία Καρυστιανού, η οποία έχει πιο «ισορροπημένο» πέρασμα από τον Αλέξη Τσίπρα στο σύνολο του πολιτικού φάσματος. Ωστόσο, ο πυρήνας της δυνητικής ψήφου προς ένα τέτοιο κόμμα – δηλαδή εκείνοι που λένε ότι είναι «πολύ πιθανό» να το ψηφίσουν, είναι στο 14%.

Τι λένε για τα μπλόκα

Το 71% θεωρεί δίκαια τα αιτήματα των αγροτών και το 63% θεωρεί «δικαιολογημένα» τα μπλόκα των – ωστόσο η στήριξη έχει σαφώς κομματικό χαρακτήρα: Είναι χαρακτηριστικό ότι οι αριστεροί ψηφοφόροι δικαιολογούν τα μπλόκα σε ποσοστό 85%, οι κεντροαριστεροί σε ποσοστό 78%, οι κεντρώοι σε ποσοστό 56%, οι κεντροδεξιοί σε ποσοστό 41%, ενώ το σχετικό ποσοστό ανεβαίνει και πάλι – στο 48% – μεταξύ εκείνων που δηλώνουν δεξιοί.

Δείτε την έρευνα:

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



