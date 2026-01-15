Δημοτικά τέλη Πάτρας: Μάχη για να αποφευχθούν αυξήσεις – Προσπάθειες κατάρτισης σε ασφυκτικό οικονομικό περιβάλλον

«Θα κάνουμε τα πάντα για να μη φορτωθεί ο λαός νέα βάρη», δηλώνει ο Κώστας Πελετίδης

Δημοτικά τέλη Πάτρας: Μάχη για να αποφευχθούν αυξήσεις - Προσπάθειες κατάρτισης σε ασφυκτικό οικονομικό περιβάλλον Ο δήμαρχος Κώστας Πελετίδης έδειξε τις προθέσεις για το 2026
15 Ιαν. 2026 15:00
Pelop News

Σε ένα ιδιαίτερα πιεστικό οικονομικό περιβάλλον, με τα κόστη να αυξάνονται σε όλους τους τομείς και τα δημοτικά ταμεία να δέχονται ισχυρές πιέσεις, κινείται φέτος η διαδικασία κατάρτισης των δημοτικών τελών στον Δήμο Πατρέων. Παρότι ο Δήμος συνηθίζει έως τα τέλη του έτους να έχει ψηφίσει τα τέλη της επόμενης χρονιάς, για το 2026 η διαδικασία αποδεικνύεται πιο δύσκολη από ποτέ, με τη δημοτική αρχή και τις υπηρεσίες να εργάζονται για να αποτραπούν αυξήσεις.

Στόχος της δημοτικής αρχής παραμένει να διατηρηθούν τα τέλη στα σημερινά χαμηλά επίπεδα, ωστόσο –όπως παραδέχονται στελέχη του Δήμου– το γενικότερο οικονομικό πλαίσιο είναι ασφυκτικό, ενώ οι εξελίξεις στη διαχείριση απορριμμάτων, το ενεργειακό κόστος και η υποχρηματοδότηση από το κράτος δημιουργούν ένα σύνθετο και απαιτητικό σκηνικό.

Την περασμένη εβδομάδα, μιλώντας στον Peloponnisos FM 103,9 και την εκπομπή «Ολα Λέγονται» με τη Μαρίνα Ριζογιάννη και τον Σωτήρη Παπανδρέου, ο δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης έδωσε το στίγμα των προθέσεων της δημοτικής αρχής. «Η Πάτρα έχει τα χαμηλότερα δημοτικά τέλη και η διάθεσή μας δεν είναι να αυξήσουμε. Παλεύουμε με χίλια ζόρια για να κρατήσουμε τα τέλη χαμηλά» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Πελετίδης δεν έκρυψε, ωστόσο, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο Δήμος, επισημαίνοντας ότι το κόστος διαχείρισης των απορριμμάτων, οι μετακινήσεις, η λειτουργία του εργοστασίου και τα σχέδια για καύση απορριμμάτων δημιουργούν πρόσθετα βάρη. «Χρυσάφι θα πληρώνουμε το σκουπίδι» είπε χαρακτηριστικά για να δείξει τι μας περιμένει στο μέλλον, σημειώνοντας ότι η προσπάθεια να διατηρηθούν τα χαμηλά τέλη έχει και τα όριά της, όταν το σύστημα –όπως είπε– «δουλεύει ανάποδα» και οι Δήμοι δεν ενισχύονται επαρκώς από το κράτος.

Σε πρόσφατο ρεπορτάζ της «Πελοποννήσου», είχε επισημανθεί ότι το σχέδιο επεξεργάζονται ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Διονύσης Πλέσσας και οι υπηρεσιακοί παράγοντες, στο πλαίσιο της κατάρτισης του προϋπολογισμού.

Υπενθυμίζεται ότι η νομοθεσία προβλέπει πως ο ανώτατος συντελεστής δεν μπορεί να υπερβαίνει κατά περισσότερο από δέκα φορές τον κατώτατο. Στην Πάτρα, όπου σε απομακρυσμένες περιοχές ο συντελεστής είναι 0,73 ευρώ/τ.μ., αυτό λειτουργεί ως «φρένο» σε οποιαδήποτε απόπειρα αύξησης στα επαγγελματικά τέλη, χωρίς να επιβαρυνθούν τα νοικοκυριά.

Ο κ. Πλέσσας έχει τονίσει ότι ο Δήμος Πατρέων διαθέτει τα χαμηλότερα τέλη πανελλαδικά, υπενθυμίζοντας ότι το 2014 ο οικιακός συντελεστής ήταν 1,95 ευρώ/τ.μ. και σήμερα έχει μειωθεί στο 1 ευρώ, ενώ διατηρούνται απαλλαγές 100% ή 50% για 12 κοινωνικές κατηγορίες.

Η οριστική πρόταση για τα δημοτικά τέλη του 2026 αναμένεται να παρουσιαστεί το επόμενο διάστημα, με το ενδιαφέρον να είναι έντονο τόσο από τους πολίτες όσο και από τον επιχειρηματικό κόσμο, σε μια περίοδο που σε άλλους δήμους της χώρας καταγράφονται αυξήσεις ή ακόμη και ιδιωτικοποιήσεις υπηρεσιών.

