Δίωξη για κακούργημα στον πλωτάρχη στο Βόλο

Στις καταθέσεις τους δύο ανήλικοι περιέγραψαν ασελγείς πράξεις από τον κατηγορούμενο, οι οποίες συνοδεύονταν από μικρά χρηματικά ανταλλάγματα.

Δίωξη για κακούργημα στον πλωτάρχη στο Βόλο
09 Νοέ. 2025 15:25
Pelop News

Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Βόλου σε βάρος 58χρονου ανώτερου αξιωματικού (πλωτάρχη) του Λιμενικού Σώματος, ο οποίος υπηρετεί στο Λιμεναρχείο Βόλου, για υπόθεση ασέλγειας σε βάρος δύο ανήλικων μαθητών Ρομά.

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή, ενώ έλαβε προθεσμία και η απολογία του αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Τρίτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 58χρονος τελούσε υπό διακριτική παρακολούθηση από αστυνομικούς του Σώματος Εσωτερικών Υποθέσεων των Σωμάτων Ασφαλείας, μετά από σχετικές καταγγελίες που περιήλθαν σε γνώση των αρχών.

Συνελήφθη το μεσημέρι της Παρασκευής, έξω από το σχολείο όπου φοιτούν οι δύο ανήλικοι, τη στιγμή που φέρεται να επιχειρούσε να τους επιβιβάσει σε όχημά του. Οι ανήλικοι εξετάστηκαν στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν υποστεί βιασμό.

Ωστόσο, στις καταθέσεις τους φέρονται να περιέγραψαν ασελγείς πράξεις από τον κατηγορούμενο, οι οποίες, όπως είπαν, συνοδεύονταν από μικρά χρηματικά ανταλλάγματα.

Ο 58χρονος, που είναι πατέρας δύο παιδιών, έχει υπηρετήσει σε θέσεις ευθύνης στο Λιμενικό Σώμα, ενώ στο παρελθόν έχει διατελέσει και Λιμενάρχης σε διάφορες περιοχές εντός και εκτός της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει αναστάτωση στους κόλπους του Λιμενικού, ενώ η έρευνα των αρμόδιων αρχών συνεχίζεται υπό άκρα μυστικότητα.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:39 Ο Ερμής ευχαρίστησε την ΕΛ.ΑΣ. για τον αγώνα γιορτή
16:32 Γιαμάλ: Δέχεται τις πιο πολλές ακραίες ρατσιστικές επιθέσεις
16:26 Βόμβα Σαμαρά: Η Μέρκελ έπαιξε άσχημο παιχνίδι σε βάρος της Ελλάδας!
16:23 Ιωάννινα: Επιασαν το αφεντικό του μπαρ να σερβίρει ποτά σε ανήλικους
16:14 ΝΔ Αιγιάλειας: Μια 20άδα επώνυμων προσώπων στο πλευρό της Ελισσάβετ Πίκουλα-Μπομποτσιάρη
16:05 Επιστρέφουν τα δρομολόγιο Μποζαϊτικα-Ρίο- ανακοίνωση της Hellenic train
15:58 Η αποκάλυψη της Τζους Ευειδή για τις σχέσεις της στον χώρο της τηλεόρασης
15:55 Ισοπαλία στο Αίγιο, με 10 η Παναχαϊκή από το 40′
15:48 Ρωσία: Ουκρανικά drones «έκοψαν το ρεύμα» σε χιλιάδες σπίτια
15:40 Σαμαράς: Η απώλεια της Λένας μου μ’ έφερε πιο κοντά στους γονείς που έχασαν παιδιά στα Τέμπη
15:35 Η ΝΕΠ μεγάλη απόδραση από την Ηλιούπολη – Βίντεο
15:32 Χωρίς την παρουσία του Νότη Σφακιανάκη η αποτέφρωση της γυναίκας του…
15:25 Δίωξη για κακούργημα στον πλωτάρχη στο Βόλο
15:20 Τι αποκάλυψε ο Στέλιος Διονυσίου για το καζίνο
15:10 Χαλκίδα: Εφτά άτομα στη φυλακή μετά την απολογία
15:06 Γεωργίου για πρωτιά στα 5χλμ. στον Μαραθώνιο: «Ναι, περίμενα το ρεκόρ»
14:58 Δείτε που μπορείτε να δείτε διαδικτυακά το ντέρμπι Παναιγιάλειος-Παναχαϊκή
14:53 Αυτός είναι ο πρώτος δήμαρχος που υποδέχθηκε την πρέσβη των ΗΠΑ
14:50 Οργανωμένη φωνή για τους Κτηνοτρόφους της Δυτικής Αχαΐας
14:43 Aίγινα: Πλήθος πιστών στις εκδηλώσεις για τον Άγιο Νεκτάριο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 08-09/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ